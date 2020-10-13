У Харківській міській раді обурені заявою Кучера про те, що Кернес до виборів не повернеться
Чиновники Харківської міської ради стверджують, що вчорашня заява голови Харківської ОДА Олексія Кучера про те, що Геннадій Кернес почувається погано і до виборів не повернеться є абсолютно безпідставною.
Про це повідомив директор департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міської ради Юрій Сидоренко, пише Regionews з посиланням на Укрінформ.
Ми не розуміємо, на яких підставах цей кандидат у мери Харкова (Олексій Кучер балотується у мери Харкова від партії "Слуга народу" - ред.) робить такі висновки. Ми наполягаємо на тому, що жодної інформації стороння людина з клініки "Шаріте" отримати не може. По-перше, це поставить під удар репутацію самої клініки. По-друге, загрожує кримінальним переслідуванням на території Німеччини та доволі серйозним покаранням", - пояснив Сидоренко.
Нагадаємо, учора Олексій Кучер заявив, що за його інформацією Кернес почуває себе погано і до виборів у Харків не повернеться.
Також Кучер розповів, що пропонував, аби у мери Харкова від "Слуги народу" йшов син Кернеса, однак Кернес висловився проти цієї ідеї.