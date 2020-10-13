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13 жовтня 2020, 17:27 2

У Харківській міській раді обурені заявою Кучера про те, що Кернес до виборів не повернеться

13 жовтня 2020, 17:27 2
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У мерії стверджують, що жодних підстав для такої заяви немає
У мерії стверджують, що жодних підстав для такої заяви немає
Фото з відкритих джерел
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Чиновники Харківської міської ради стверджують, що вчорашня заява голови Харківської ОДА Олексія Кучера про те, що Геннадій Кернес почувається погано і до виборів не повернеться є абсолютно безпідставною.

Про це повідомив директор департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міської ради Юрій Сидоренко, пише Regionews з посиланням на Укрінформ.

Ми не розуміємо, на яких підставах цей кандидат у мери Харкова (Олексій Кучер балотується у мери Харкова від партії "Слуга народу" - ред.) робить такі висновки. Ми наполягаємо на тому, що жодної інформації стороння людина з клініки "Шаріте" отримати не може. По-перше, це поставить під удар репутацію самої клініки. По-друге, загрожує кримінальним переслідуванням на території Німеччини та доволі серйозним покаранням", - пояснив Сидоренко.

Нагадаємо, учора Олексій Кучер заявив, що за його інформацією Кернес почуває себе погано і до виборів у Харків не повернеться.

Також Кучер розповів, що пропонував, аби у мери Харкова від "Слуги народу" йшов син Кернеса, однак Кернес висловився проти цієї ідеї.

вибори Німеччина Кернес Геннадій Харьків горсовет Кучер Олексій здоров`я
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