Затриману за хабар голову Харківського окружного адмінсуду відсторонили

Вона намагалася чинити тиск на одного із суддів

Вона намагалася чинити тиск на одного із суддів

Фото: adm.pl.court.gov.ua

Голову Харківського окружного адміністративного суду Ольгу Панченко, яку раніше затримали під час передачі хабаря, відсторонили від здійснення правосуддя.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

За клопотанням керівництва Офісу генерального прокурора Вища рада правосуддя 13 жовтня відсторонила від здійснення правосуддя одного з керівників Харківського окружного адміністративного суду, який підозрюється у наданні неправомірної вигоди службовій особі (ч. 3 ст. 369 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Як повідомили у Вищій раді правосуддя, мова йде про суддю Ольгу Панченко, її відсторонили до 22 листопада в межах строку досудового розслідування.

В Офісі генпрокурора також розповіли, що голова суду намагалася чинити тиск на одного з суддів Харківського окружного адмінсуду, а в подальшому спробувала надати йому хабар за ухвалення рішення на користь комерційної фірми в адміністративній справі щодо земельного питання.

Нагадаємо, 21 вересня голову Харківського окружного адміністративного суду спіймали на передачі хабаря.

Згодом САП повідомила про підозру главі Харківського окружного адмінсуду. 9 жовтня голові Харківського окружного адмінсуду обрали запобіжний захід.