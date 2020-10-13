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13 октября 2020, 17:27 2

В Харьковском городском совете возмущены заявлением Кучера о том, что Кернес до выборов не вернется

13 октября 2020, 17:27 2
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В мэрии утверждают, что никаких оснований для такого заявления нет
В мэрии утверждают, что никаких оснований для такого заявления нет
Фото из открытых источников
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Чиновники Харьковского городского совета утверждают, что вчерашнее заявление главы Харьковской ОГА Алексея Кучера о том, что Геннадий Кернес чувствует себя плохо и до выборов не вернется является абсолютно безосновательным.

Об этом сообщил директор департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского городского совета Юрий Сидоренко, пишет Regionews со ссылкой на Укринформ.

Мы не понимаем, на каких основаниях этот кандидат в мэры Харькова (Алексей Кучер баллотируется в мэры Харькова от партии "Слуга народа" - ред.) делает такие выводы. Мы настаиваем на том, что никакой информации посторонний человек из клиники "Шарите" не может получить. Во-первых, это поставит под удар репутацию самой клиники. Во-вторых, грозит уголовным преследованием на территории Германии и достаточно серьезным наказанием", - пояснил Сидоренко.

Напомним, вчера Алексей Кучер заявил, что по его информации Кернес чувствует себя плохо и к выборам в Харьков не вернется.

Кучер рассказал, что пропонував, чтобы в мэры Харькова от "Слуги народа" шел сын Кернеса, однако Кернес высказался против этой идеи.

выборы Германия Кернес Геннадий Харьков горсовет Кучер Алексей здоровье
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