В Харьковском городском совете возмущены заявлением Кучера о том, что Кернес до выборов не вернется

В мэрии утверждают, что никаких оснований для такого заявления нет

В мэрии утверждают, что никаких оснований для такого заявления нет

Фото из открытых источников

Чиновники Харьковского городского совета утверждают, что вчерашнее заявление главы Харьковской ОГА Алексея Кучера о том, что Геннадий Кернес чувствует себя плохо и до выборов не вернется является абсолютно безосновательным.

Об этом сообщил директор департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского городского совета Юрий Сидоренко, пишет Regionews со ссылкой на Укринформ.

Мы не понимаем, на каких основаниях этот кандидат в мэры Харькова (Алексей Кучер баллотируется в мэры Харькова от партии "Слуга народа" - ред.) делает такие выводы. Мы настаиваем на том, что никакой информации посторонний человек из клиники "Шарите" не может получить. Во-первых, это поставит под удар репутацию самой клиники. Во-вторых, грозит уголовным преследованием на территории Германии и достаточно серьезным наказанием", - пояснил Сидоренко.

Напомним, вчера Алексей Кучер заявил, что по его информации Кернес чувствует себя плохо и к выборам в Харьков не вернется.

Кучер рассказал, что пропонував, чтобы в мэры Харькова от "Слуги народа" шел сын Кернеса, однако Кернес высказался против этой идеи.