Авіакатастрофа під Харковом: сьогодні проходить церемонія прощання з загиблими курсантами
У центрі Харкова на площі Свободи у вівторок, 6 жовтня, прощаються з курсантами, загиблими в результаті катастрофи літака АН-26 під Чугуєвом.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook Харківського національного університету Повітряних сил ім. Кожедуба.
6 жовтня о 10 годині на площі Свободи відбудеться церемонія вшанування пам'яті офіцерів та курсантів Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба, трагічно загиблих у результаті катастрофи військового літака Ан-26 під Чугуєвом", - йдеться в повідомленні.
На церемонії прощання присутні родичі загиблих. Також у церемонії прощання бере участь президент Володимир Зеленський з дружиною Оленою.
У центрі міста перекрили рух транспорту біля площі, а також на прилеглих вулицях з 9:30 до 12:00.
Нагадаємо, 25 вересня, під Харковом, поблизу Чугуєва сталася авіакатастрофа - розбився військовий літак АН-26.
Пізніше в ДБР назвали 4 основні причини авіакатастрофи на Харківщині. 27 вересня рятувальники завершили роботи на місці авіакатастрофи під Харковом.
У Харківській ОДА повідомили, що ДНК-експертизу загиблих під Харковом проведуть у прискореному режимі.
Керівництво польотів, яке приймало рішення з АН-26 на Харківщині, відсторонили на час слідства. в ГБР спростовують інформацію про відмову двигуна АН-26.