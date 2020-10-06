Авіакатастрофа під Харковом: сьогодні проходить церемонія прощання з загиблими курсантами

На борту літака знаходилися 27 осіб, вижити вдалося лише одному курсанту

На борту літака знаходилися 27 осіб, вижити вдалося лише одному курсанту

Фото: facebook.com/hnups

У центрі Харкова на площі Свободи у вівторок, 6 жовтня, прощаються з курсантами, загиблими в результаті катастрофи літака АН-26 під Чугуєвом.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook Харківського національного університету Повітряних сил ім. Кожедуба.

6 жовтня о 10 годині на площі Свободи відбудеться церемонія вшанування пам'яті офіцерів та курсантів Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба, трагічно загиблих у результаті катастрофи військового літака Ан-26 під Чугуєвом", - йдеться в повідомленні.

На церемонії прощання присутні родичі загиблих. Також у церемонії прощання бере участь президент Володимир Зеленський з дружиною Оленою.

У центрі міста перекрили рух транспорту біля площі, а також на прилеглих вулицях з 9:30 до 12:00.

Нагадаємо, 25 вересня, під Харковом, поблизу Чугуєва сталася авіакатастрофа - розбився військовий літак АН-26.

Пізніше в ДБР назвали 4 основні причини авіакатастрофи на Харківщині. 27 вересня рятувальники завершили роботи на місці авіакатастрофи під Харковом.

У Харківській ОДА повідомили, що ДНК-експертизу загиблих під Харковом проведуть у прискореному режимі.

Керівництво польотів, яке приймало рішення з АН-26 на Харківщині, відсторонили на час слідства. в ГБР спростовують інформацію про відмову двигуна АН-26.