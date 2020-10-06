Авиакатастрофа под Харьковом: сегодня проходит церемония прощания с погибшими курсантами
В центре Харькова на площади Свободы во вторник, 6 октября, прощаются с курсантами, погибшими в результате катастрофы самолета АН-26 под Чугуевом.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook Харьковского национального университета Воздушных сил им. Кожедуба.
6 октября в 10 часов на площади Свободы состоится церемония почтения памяти офицеров и курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, трагически погибших в результате катастрофы военного самолета Ан-26 под Чугуевом", - говорится в сообщении.
На церемонии прощания присутствуют родственники погибших. Также в церемонии прощания принимает участие президент Владимир Зеленский с супругой Еленой.
В центре города перекрыли движение транспорта около площади, а также на прилегающих улицах с 9:30 до 12:00.
Напомним, 25 сентября, под Харьковом, вблизи Чугуева произошла авиакатастрофа - разбился военный самолет АН-26.
Позже в ГБР назвали 4 основные причины авиакатастрофы на Харьковщине. 27 сентября спасатели завершили работы на месте авиакатастрофы под Харьковом.
В Харьковской ОГА сообщили, что ДНК-экспертизу погибших под Харьковом проведут в ускоренном режиме.
Руководство полетов, которое принимало решения по АН-26 на Харьковщине, отстранили на время следствия. в ГБР опровергают информацию об отказе двигателя АН-26.