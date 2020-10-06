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06 октября 2020, 10:39 18

Авиакатастрофа под Харьковом: сегодня проходит церемония прощания с погибшими курсантами

06 октября 2020, 10:39 18
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На борту самолета находились 27 человек, выжить удалось лишь одному курсанту
На борту самолета находились 27 человек, выжить удалось лишь одному курсанту
Фото: facebook.com/hnups
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В центре Харькова на площади Свободы во вторник, 6 октября, прощаются с курсантами, погибшими в результате катастрофы самолета АН-26 под Чугуевом.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook Харьковского национального университета Воздушных сил им. Кожедуба.

6 октября в 10 часов на площади Свободы состоится церемония почтения памяти офицеров и курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, трагически погибших в результате катастрофы военного самолета Ан-26 под Чугуевом", - говорится в сообщении.

На церемонии прощания присутствуют родственники погибших. Также в церемонии прощания принимает участие президент Владимир Зеленский с супругой Еленой.

В центре города перекрыли движение транспорта около площади, а также на прилегающих улицах с 9:30 до 12:00.

Напомним, 25 сентября, под Харьковом, вблизи Чугуева произошла авиакатастрофа - разбился военный самолет АН-26.

Позже в ГБР назвали 4 основные причины авиакатастрофы на Харьковщине. 27 сентября спасатели завершили работы на месте авиакатастрофы под Харьковом.

В Харьковской ОГА сообщили, что ДНК-экспертизу погибших под Харьковом проведут в ускоренном режиме.

Руководство полетов, которое принимало решения по АН-26 на Харьковщине, отстранили на время следствия. в ГБР опровергают информацию об отказе двигателя АН-26.

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