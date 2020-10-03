Авіатроща під Харковом: через аварію відсторонено сім посадових осіб

Також завершене дешифрування "чорних скриньок"

Також завершене дешифрування "чорних скриньок"

Фото: ДСНС

За словами віцепрем'єр-міністра Олега Уруського, який є головою комісії з розслідування катастрофи літака АН-26, після трагедії Міноборони відсторонило від виконання своїх обов'язків сім посадових осіб.

Як передає RegioNews, про це він повідомив в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

Так, указом усунули п'ять членів льотної бригади і двох заступників керівника Харківського університету повітряних сил імені Івана Кожедуба, 20 курсантів якого загинули на місці.

Окрім того, Уруський заявив, що завершено дешифрування "чорних скриньок" і вдалося відновити половину польоту літака.

Відомо, що під час польоту командир літака повідомив керівнику польоту про відмову індикатора лівого двигуна, після чого політ продовжили. Хоча виконання завдання керівництвом польоту було припинено", - розповів він.

Уруський додав, що університет тепер повністю перегляне організацію польотів.

Доведеться вивчити всю систему організації польотів в цьому навчальному закладі. Тому що є багато питань до організації польотів. І до дій екіпажу теж", - додав він.

Нагадаємо, 25 вересня, під Харковом, поблизу Чугуєва сталася авіакатастрофа - розбився військовий літак АН-26.

Пізніше в ДБР назвали 4 основні причини авіакатастрофи на Харківщині.

27 вересня рятувальники завершили роботи на місці авіакатастрофи під Харковом.

У Харківській ОДА повідомили, що ДНК-експертизу загиблих під Харковом проведуть у прискореному режимі.

Керівництво польотів, яке ухвалювало рішення по АН-26 на Харківщині, відсторонили на час слідства. Також у ДБР спростовують інформацію про відмову двигуна АН-26.