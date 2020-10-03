10:29  03 жовтня
Знову понад 4 тисячі хворих та 92 смертельних випадки: COVID-19 б'є нові рекорди
10:46  03 жовтня
Пожежі на Луганщині: вогонь охопив понад 20 тисяч гектарів, гасіння триває
10:02  03 жовтня
Ситуація на Донбасі: бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню
UA | RU
UA | RU
03 жовтня 2020, 12:13 1

Авіатроща під Харковом: через аварію відсторонено сім посадових осіб

03 жовтня 2020, 12:13 1
Читайте также на русском языке
Також завершене дешифрування "чорних скриньок"
Також завершене дешифрування "чорних скриньок"
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

За словами віцепрем'єр-міністра Олега Уруського, який є головою комісії з розслідування катастрофи літака АН-26, після трагедії Міноборони відсторонило від виконання своїх обов'язків сім посадових осіб.

Як передає RegioNews, про це він повідомив в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

Так, указом усунули п'ять членів льотної бригади і двох заступників керівника Харківського університету повітряних сил імені Івана Кожедуба, 20 курсантів якого загинули на місці.

Окрім того, Уруський заявив, що завершено дешифрування "чорних скриньок" і вдалося відновити половину польоту літака.

Відомо, що під час польоту командир літака повідомив керівнику польоту про відмову індикатора лівого двигуна, після чого політ продовжили. Хоча виконання завдання керівництвом польоту було припинено", - розповів він.

Уруський додав, що університет тепер повністю перегляне організацію польотів.

Доведеться вивчити всю систему організації польотів в цьому навчальному закладі. Тому що є багато питань до організації польотів. І до дій екіпажу теж", - додав він.

Нагадаємо, 25 вересня, під Харковом, поблизу Чугуєва сталася авіакатастрофа - розбився військовий літак АН-26.

Пізніше в ДБР назвали 4 основні причини авіакатастрофи на Харківщині.

27 вересня рятувальники завершили роботи на місці авіакатастрофи під Харковом.

У Харківській ОДА повідомили, що ДНК-експертизу загиблих під Харковом проведуть у прискореному режимі.

Керівництво польотів, яке ухвалювало рішення по АН-26 на Харківщині, відсторонили на час слідства. Також у ДБР спростовують інформацію про відмову двигуна АН-26.

АН-26 авіакатастрофа літак Міноборони Олег Уруський
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Політичні мігранти, зручні помічники та поети-чиновники. Хто представлятиме "За майбутнє" на Галичині
Одеська облрада: на вибори йдуть політичні ветерани і помічники олігархів
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Петро Олещук
Кирило Сазонов
Всі блоги »