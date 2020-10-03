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03 октября 2020, 12:13 1

Авиакрушение под Харьковом: из-за аварии отстраненно семь должностных лиц

03 октября 2020, 12:13 1
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Также завершена расшифровка "черных ящиков"
Также завершена расшифровка "черных ящиков"
Фото: ГСЧС
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По словам вице-премьер-министра Олега Уруского, который является председателем комиссии по расследованию катастрофы самолета АН-26, после трагедии Минобороны отстранило от выполнения своих обязанностей семь должностных лиц.

Как передает RegioNews, об этом он сообщил в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Так, указом отстранили пять членов летной бригады и двух заместителей руководителя Харьковского университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба, 20 курсантов которого погибли на месте.

Кроме того, Уруский заявил, что завершена расшифровка "черных ящиков" и удалось восстановить половину полета самолета.

Известно, что во время полета командир самолета сообщил руководителю полета об отказе индикатора левого двигателя, после чего полет продолжили. Хотя выполнение задачи руководством полета было прекращено", - рассказал он.

Уруский добавил, что университет теперь полностью пересмотрит организацию полетов.

Придется изучить всю систему организации полетов в этом учебном заведении. Потому что есть много вопросов к организации полетов. И к действиям экипажа тоже", - добавил он.

Напомним, 25 сентября, под Харьковом, вблизи Чугуева произошла авиакатастрофа - разбился военный самолет АН-26.

Позже в ГБР назвали 4 основные причины авиакатастрофы на Харьковщине. 27 сентября спасатели завершили работы на месте авиакатастрофы под Харьковом.

В Харьковской ОГА сообщили, что ДНК-экспертизу погибших под Харьковом проведут в ускоренном режиме.

Руководство полетов, которое принимало решения по АН-26 на Харьковщине, отстранили на время следствия. Также в ГБР опровергают информацию об отказе двигателя АН-26.

АН-26 авиакатастрофа самолет Минобороны Олег Уруский
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