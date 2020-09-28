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28 вересня 2020, 18:03 7

На Львівській митниці викрили схему імпорту вантажівок на 40 мільйонів

28 вересня 2020, 18:03 7
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Бюджет недоотримав 17 млн грн
Бюджет недоотримав 17 млн грн
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Чиновники Львівської митниці разом із підприємцями та митними брокерами організували схему імпорту 37 вантажних автомобілів на територію України на суму близько 40 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, окремо ввозилися різні частини транспортних засобів, зокрема, через одні митні пости заїжджали кузови, через інші під виглядом легкових авто – вантажівки.

При цьому до внутрішніх баз даних Державної фіскальної служби вносилися недостовірні відомості щодо їхніх реєстраційних номерів та VIN-кодів.

Це дозволило протиправно ввезти автомобілі на митну територію України і надалі у понад 10 разів зменшити сплату обов’язкових митних платежів. Орієнтовно, таким чином бюджет недоотримав 17 млн грн податків та митних платежів”, - повідомили правоохоронці.

Сьогодні, 28 вересня під час обшуків правоохоронцями виявлено та вилучено документи, носії, чорнові записи та грошові кошти в сумі понад 1 млн грн.

На 37 вантажних автомобілів судом накладено арешт із забороною ними розпоряджатися.

Нагадаємо, на Прикарпатті чиновника ОДА підозрюють в розкраданні грошей на будівництві лікарні, посадовець підписав відповідні акти приймання будівельних робіт.

митниця прокуратура бюджет слідство авто корупція
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