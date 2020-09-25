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25 вересня 2020, 21:23 15

Під Харковом розбився літак: є загиблі

25 вересня 2020, 21:23 15
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Клас літака наразі невідомий
Клас літака наразі невідомий
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У п'ятницю, 25 вересня, в Чугуєві Харківської області сталася авіакатастрофа – впав літак.

Про це повідомив Telegram-канал "Нетиповий Харків" та "Политика Страны", передає RegioNews.

Зазначається, що клас літака і подробиці невідомі.

За словами очевидців, авіакатастрофа сталася біля аеропорту. Є поранені і постраждалі.

За інформацією ТГ-каналу "Легитимный", повідомляється про 5 жертв. Також зазначається, що це був військовий літак АН-26, на борту якого перебували курсанти.

Нагадаємо, нещодавно на Сумщині розбився легкомоторний літак, пілот загинув.

авіакатастрофа Харьків літак трагедія Харківська область
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