Алексей Кучер прокомментировал задержание директора одного из Департаментов ХОГА
Председатель Харьковской ОГА прокомментировал ситуацию с задержанием на взятке директора Департамента капитального строительства Андрея Винниченко.
Об этом чиновник сообщил на своей странице в Facebook, информирует RegioNews.
По словам главы ОГА он занимает бескомпромиссную позицию относительно случаев взяточничества.
"Еще в феврале этого года на совместном совещании с силовиками я заявил, что двери ХОГА открыты для правоохранителей для борьбы с коррупцией, и мы будем оказывать им всяческое содействие в этом направлении. П'пять предыдущих лет здание ХОГА была табуированной для силовиков, но именно теперь, благодаря нашим совместным усилиям, коррупционерам станет дискомфортно в этих стенах. Особенно тем, которые занесли извне в ХОД свой опыт взяточничества".
Алексей Кучер сказал, что будет всячески содействовать силовикам, чтобы правонарушитель понес справедливое наказание. Если конечно его вину докажет суд.
Друзья! ⠀ Сегодня ночью в помещениях департамента капитального строительства ХОГА прошли обыски. В рамках следственных действий в...Опубликовано Алексеем Кучером Вторник, 4 августа 2020 г.
Напомним, вечером 3 августа сотрудники НАБУ разоблачили директора одного из департаментов Харьковской ОГА на получении 1,32 млн грн взятки.