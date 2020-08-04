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04 августа 2020, 17:03

Алексей Кучер прокомментировал задержание директора одного из Департаментов ХОГА

04 августа 2020, 17:03
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Алексей Кучер заявил, что не будет на стороне правонарушителей
Алексей Кучер заявил, что не будет на стороне правонарушителей
Харьковская ОГА
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Председатель Харьковской ОГА прокомментировал ситуацию с задержанием на взятке директора Департамента капитального строительства Андрея Винниченко.

Об этом чиновник сообщил на своей странице в Facebook, информирует RegioNews.

По словам главы ОГА он занимает бескомпромиссную позицию относительно случаев взяточничества.

"Еще в феврале этого года на совместном совещании с силовиками я заявил, что двери ХОГА открыты для правоохранителей для борьбы с коррупцией, и мы будем оказывать им всяческое содействие в этом направлении. П'пять предыдущих лет здание ХОГА была табуированной для силовиков, но именно теперь, благодаря нашим совместным усилиям, коррупционерам станет дискомфортно в этих стенах. Особенно тем, которые занесли извне в ХОД свой опыт взяточничества".

Алексей Кучер сказал, что будет всячески содействовать силовикам, чтобы правонарушитель понес справедливое наказание. Если конечно его вину докажет суд.

Друзья! ⠀ Сегодня ночью в помещениях департамента капитального строительства ХОГА прошли обыски. В рамках следственных действий в...

Опубликовано Алексеем Кучером Вторник, 4 августа 2020 г.

Напомним, вечером 3 августа сотрудники НАБУ разоблачили директора одного из департаментов Харьковской ОГА на получении 1,32 млн грн взятки.

полиция коррупция губернаторы ОГА Харьковская область
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