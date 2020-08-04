Алексей Кучер прокомментировал задержание директора одного из Департаментов ХОГА

Об этом чиновник сообщил на своей странице в Facebook, информирует RegioNews.

По словам главы ОГА он занимает бескомпромиссную позицию относительно случаев взяточничества.

"Еще в феврале этого года на совместном совещании с силовиками я заявил, что двери ХОГА открыты для правоохранителей для борьбы с коррупцией, и мы будем оказывать им всяческое содействие в этом направлении. П'пять предыдущих лет здание ХОГА была табуированной для силовиков, но именно теперь, благодаря нашим совместным усилиям, коррупционерам станет дискомфортно в этих стенах. Особенно тем, которые занесли извне в ХОД свой опыт взяточничества".