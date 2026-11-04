Сили ППО знешкодили 272 із 310 безпілотників, якими РФ атакувала Україну
У ніч на 4 листопада РФ атакувала Україну 310 ударними БпЛА типу Shahed (81 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія”
Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.
Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 272 російські безпілотники.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 15 локаціях.
Нагадаємо, у ніч на 4 листопада російські дрони атакували Кіровоградську область. Під ударом опинилася енергетична інфраструктура.
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