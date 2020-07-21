В Харькове после стрельбы в ночном клубе разыскивают бывшего "оплотовца"

Некоторые источники связывают разыскиваемого с гражданской женой мэра Харькова Геннадия Кернеса

Некоторые источники связывают разыскиваемого с гражданской женой мэра Харькова Геннадия Кернеса

В Харькове после инцидента со стрельбой в ночном клубе "Панорама" разыскивают бывшего "оплотовца" Артема Шокало.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на издание NewsRoom и телеграмм-каналы.

Как сообщили NewsRoom собственные источники в правоохранительных органах, в стрельбе в ночном клубе Харькова в ночь с субботы на воскресение 19 июля подозревают бойца смешанных единоборств и бывшего члена запрещенного клуба "Оплот" Артема Шокало.

Фигурант несколько раз был судим - в 2016 году он получил условный срок за угрозы или насилие в адрес сотрудников правоохранительных органов, а в прошлом году отделался штрафом за участие в погроме в харьковской мэрии. Как удалось узнать NewsRoom, Шокало опознали по татуировке на правой руке.

Так, телеграмм-канал "ТРУХА" также сообщает, что подозреваемого зовут Артем Шокало, который является членом запрещённого клуба "Оплот".

Информацию о том, что стрелком является именно Шокало обнародовали и на странице Police Control Ukraine.

Информацию о том, что Шокало охранял Оксану Гайсинскую, гражданскую жену мэра Харькова, NewsRoom еще в 2019 году озвучили собственные источники в правоохранительных органах, пишут журналисты издания. Однако вскоре после публикации сегодняшнего материала с редакцией NewsRoom связалась сама Гайсинская и заявила, что герой статьи никогда не был ее телохранителем.

Напомним, конфликт произошел ночью 19 июля. Двое мужчин получили огнестрельные ранения и были доставлены в больницу. В соцсетях утверждали, что они являются силовиками. Полиция открыла уголовное производство по статьям 296 ("хулиганство с применением оружия") и 325 ("нарушение санитарных норм") УК Украины.