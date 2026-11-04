Фото: поліція

ДТП сталася у вівторок, 3 листопада, близько 14:00 на об’їзній дорозі Тернополя, неподалік села Гаї Шевченківські

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій Mazda під час обгону зіткнувся з автомобілем Peugeot. На місці аварії загинули водій Peugeot та пасажир Mazda.

Ще двоє людей, водій та інший пасажир Mazda, дістали травми. Їх госпіталізували.

Правоохоронці встановлюють всі обставини аварії.

Нагадаємо, на Львівщині судитимуть 24-річного водія Mercedes-Benz E 300, який наприкінці липня у Бродах спричинив смертельну ДТП. Внаслідок аварії загинули троє 16-річних дівчат, ще двоє неповнолітніх пасажирів отримали травми.