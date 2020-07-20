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20 липня 2020, 20:01 1

На Луганщині виявили схрон ворожих боєприпасів

20 липня 2020, 20:01 1
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Крім того, у Рубіжному викрили місцевого жителя, який продавав тротил
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Контррозвідка Служби безпеки України виявила на Луганщині схованку з двома протитанковими мінами ТМ-62, 18 артилерійськими снарядами, п’ятьма набоями для протитанкових гранатометів різних модифікацій, трьома гранатами Ф-1 і понад 500 набоями різного калібру.

Про це пише Regionews з посиланням на сайт СБУ.

Викритий арсенал знаходився у лісі на околицях Сєвєродонецька. За оперативною інформацією, схрон у 2014 році облаштував один з бойовиків, якого розшукує СБУ за вчинення злочину за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-оперативні дії.

Крім того, у Рубіжному СБУ викрила місцевого жителя, який намагався продати півкілограма тротилу.

У межах контролю за вчиненням злочину, оперативники спецслужби задокументували факти збуту частини "товару". Правоохоронці затримали фігуранта під час чергової реалізації тротилу і одержання грошей.

Зловмиснику повідомлено про підозру і обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення.

Нагадаємо, 17 липня на Луганщині СБУ затримала одного з ключових організаторів антиконституційного "референдуму" 2014 року

Луганська область Луганщина СБУ зброя Боєприпаси кримінальна справа
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