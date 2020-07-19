В харківському клубі трапилася перестрілка: двоє поранених

Стан потерпілих важкий

Стан потерпілих важкий

У ніч на 19 липня в одному з розважальних закладів Харкова сталася бійка, яка закінчилася стріляниною.

Про це першими повідомили очевидці події у місцевих Telegram-каналах, пише RegioNews.

01:20 в караоке Panorama в провулку Костюринському, 2 під час бійки невідомий постріляв двох чи "погранцов", чи то СБУшників. В одного - вогнепальне поранення грудної клітки, в іншого - грудної клітки та плеча. Фото не дозволили робити", - написав свідок.

Як розповіли в прес-службі "главку", в результаті події постраждали двоє чоловіків-27 і 37 років, вони отримали вогнепальні поранення грудної клітки. Обох пацієнтів доставили в лікарню швидкої допомоги. Кримінальне провадження відкрито за статтею 296 КК України ("хуліганство").

#поліція_Харківщини Поліція встановлює обставини хуліганства в Основ'янському районі Харкова В результаті події двоє... Опубліковано Поліція Харківської області Неділя, 19 липня 2020 р.



Нагадаємо, вчора у Києві стріляли у таксиста: стрілку загрожує до 7 років в'язниці.

Також вчора чоловік відкрив стрілянину в Херсоні і поранив підлітка в шию.