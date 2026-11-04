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04 листопада 2026, 08:57

РФ атакувала енергетичну інфраструктуру Кіровоградщини: виникли пожежі

04 листопада 2026, 08:57
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Фото: ДСНС
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У ніч на 4 листопада російські дрони атакували Кіровоградську область. Під ударом опинилася енергетична інфраструктура

Про це повідомляє голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович та пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

Внаслідок російської атаки в Кропивницькому та Олександрійському районах виникли пожежі на трьох локаціях. Під ударами опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури.

У Новоукраїнському районі пошкоджений приватний будинок, а в Олександрійському – шість одиниць техніки на території сільськогосподарського підприємства.

Рятувальники працювали в умовах постійної загрози повторних ударів. Наразі всі пожежі ліквідовані.

За наявною інформацією, загиблих і травмованих немає.

Нагадаємо, зранку 4 листопада російські війська завдали удару по підприємству у Дніпрі. Дістали поранення двоє чоловіків.

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