Один бив, інші знімали: на Прикарпатті поліція встановила учасників побиття підлітка

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Поліція Івано-Франківщини встановлює обставини побиття неповнолітнього у Коломиї. Відео інциденту правоохоронці виявили під час моніторингу соціальних мереж 3 листопада

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

На записі видно, як один хлопець завдає ударів іншому, тоді як присутні підбурюють до побиття та знімають те, що відбувається, на телефон.

Поліцейські ювенальної превенції зареєстрували інформацію про подію та розпочали перевірку.

Правоохоронці встановили особи потерпілого та двох інших учасників: хлопця, який завдавав ударів, і того, хто фіксував побиття на відео.

Усіх неповнолітніх опитали у присутності батьків.

Як з'ясували правоохоронці, інцидент стався у Коломиї ще у вересні. Водночас до поліції із заявами чи повідомленнями про побиття ніхто не звертався.

Наразі ювенальні поліцейські встановлюють усі обставини події та з'ясовують роль кожного з учасників. За результатами перевірки їхнім діям нададуть правову оцінку.

Нагадаємо, поліція розпочала кримінальне провадження за фактом побиття підлітка у Подільському районі столиці. У квартирі між 15-річним місцевим мешканцем та його однолітками виник конфлікт через те, що хлопець заради жарту кинув страйкбольну гранату.