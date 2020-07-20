Хакер з Луцька шантажував жителів Австрії

Кіберзлочинець шифрував дані комп`ютерів і вимагав у їхніх власників "викуп"

Кіберзлочинець шифрував дані комп`ютерів і вимагав у їхніх власників "викуп"

Фото з відкритих джерел

Лучанин створив шкідливе програмне забезпечення, за допомогою якого шифрував дані комп’ютерів користувачів Австрії.

Про це повідомляють у департаменті кіберполіції Національної поліції України, пише RegioNews.

Після інфікування користувачам надходило повідомлення про необхідність сплати "викупу". З власників заражених комп'ютерів чоловік вимагав від 600 до тисячі доларів США. Потерпілі мали переказувати гроші на криптовалютний гаманець.

Правоохоронці провели обшук за місцем проживання чоловіка. За результатами обшуку вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, жорсткі диски. Вилучені речові докази направлено на проведення відповідних експертиз. Наразі встановлюється повне коло потерпілих осіб.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Слідчі дії тривають.

Максимальне покарання, передбачене статтею, – позбавлення волі на строк до двох років.

Нагадаємо, на Буковині підліток збував дані кількох мільйонів інтернет-користувачів з усього світу