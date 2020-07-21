Доба на Донбасі: 17 обстрілів, загинув український військовий

Ще один військовослужбовець отримав поранення

Ще один військовослужбовець отримав поранення

Фото: з відкритих джерел

За минулу добу збройні формування РФ 17 разів порушили режим припинення вогню. В результаті ворожих обстрілів загинув один український військовослужбовець.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Бойовики використовували заборонені мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм, 120-ти і 82-х мм міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети, снайперську і стрілецьку зброю.

Стріляли поблизу населених пунктів: Миронівський, Шуми, Оріхово, Новотошківськое, Причепиловка, Попасна, Луганське, а також неподалік від Мар'їнки, Старогнатовки, Павлополя, Широкіного, Кам'янки, Гнутового, Водяного і Опитного.

"За минулу добу, в результаті ворожих обстрілів, на жаль загинув один український військовослужбовець, ще один солдат отримав поранення. Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі та щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя, а пораненому військовослужбовцю бажає якнайшвидшого одужання", - зазначають у штабі.

Наголошується, що українські підрозділи рішуче придушили активність противника. З початку поточної доби збройні формування РФ активності не проявляли. За наявною інформацією, втрат за поточну добу серед українських вояків немає.

Нагадаємо, добою раніше збройні формування окупантів 17 разів порушили режим припинення вогню.