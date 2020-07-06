Геннадій Кернес перерахував 1,8 мільйона гривень партії, від якої він ітиме на вибори

Номер "партійного" телефону Кернеса, який "сплив" після перереєстрації цієї політсили, фігурує в кримінальному провадженні щодо погроз вбивства та вимагання коштів

Номер "партійного" телефону Кернеса, який "сплив" після перереєстрації цієї політсили, фігурує в кримінальному провадженні щодо погроз вбивства та вимагання коштів

Про це стало відомо з сайту НАЗК, пише RegioNews.

Партія, від якої йтиме на вибори Кернес, раніше називалася "Унітарна Європейська Україна”. В жовтні 2019 року партію перереєстрували у Харкові. І після того, як партія переїхала у Харків, змінився в неї і контактний телефон. Нині її номер — 380504022738.

Цікаво, що цей телефон фігурує в кримінальному провадженні щодо погроз вбивством та вимагання коштів, пише на своїй сторінці у Facebook харківський антикорупційний центр.

Як встановили слідчі, Івано-Франківська фірма "Медекс” в період з 2006 по 2009 роки, отримала в банку АКБ "Золоті Ворота", вплив на який мав в тому числі і Геннадій Кернес, кредит на загальну суму 2 250 000 доларів. Вказаний кредит фірма не повернула.

В подальшому у 2010 році банк "Золоті Ворота" відступив право вимоги боргу по кредитному договору фірмі "Експрес”, яка зареєстрована у Харкові по вул. Римарська, 21-А.

Директором ТОВ "Медекс” в той час був Віктор Олександрович Фіщук.

В квітні 2015 року в Івано-Франківську невстановлена особа погрожувала фізичною розправою тодішньому директору ТОВ "Медекс”, демонструючи предмет схожий на бойову гранату та вимагала повернення грошових коштів у відповідності до кредитного договору укладеного із банком "Золоті Ворота".

В вересні 2015 року невстановлена особа кинула на присадибну ділянку, яка належить тодішньому директору ТОВ "Медекс”, наступальну гранату РГД-5, яка в подальшому вибухнула.

В грудні 2015 року невстановлена особа, використовуючи невстановлений вибуховий пристрій, шляхом вибуху умисно пошкодила автомобіль "Мерседес-Бенц Е 211", який належить тодішньому директору ТОВ "Медекс”.

В травні 2016 року невстановлена особа, з метою умисного вбивства тодішнього директора ТОВ "Медекс” здійснила постріл із ручного гранатомету в будинок, у якому перебував останній. Однак злочинні дії довести до кінця невстановленій особі не вдалось з причин, що не залежали від її волі.

ГЕННАДІЙ КЕРНЕС ПЕРЕРАХУВАВ МАЙЖЕ 2 МІЛЬЙОНА ГРИВЕНЬ НА КОРИСТЬ ПАРТІЇ 23 червня Харківський міський голова, Геннадій... Опубліковано Харківський антикорупційний центр Понеділок, 6 липня 2020 р.

Нагадаємо, готуючись до виборів Геннадій Кернес бере уроки української мови.

Також мер Харкова розповів, що йде на вибори, аби добудувати зоопарк та дорогу із Салтівки до центру міста.