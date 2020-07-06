У рейтингу кандидатів у мери Вінниці лідирує Сергій Моргунов – СОЦИС

Чинний міський голова отримав понад 50% підтримки серед опитаних городян

Чинний міський голова отримав понад 50% підтримки серед опитаних городян

Серед партій у Вінниці поки перемагає партія колишнього мера і прем`єр-міністра «Українська стратегія Володимира Гройсмана»

Про це пише RegioNews посиланням на результати дослідження СОЦИС.

Безперечним лідером, якому поки немає альтернатив на виборах вінничани вважають чинного мера – Сергія Моргунова. У червні його рейтинг становив 54%. Жодний з решти запропонованих кандидатів не набрав навіть 5% уподобань виборців.

Що стосується партій, то вінничани значно втратили довіру до "Слуги народу" та діючого президента. Натомість у лідери виривається партія колишнього мера Вінниці та експрем’єра Володимира Гройсмана "Українська стратегія Володимира Гройсмана"

Соціополітичні настрої у Вінниці та області Опубліковано Сергієм Маламурою Понеділок, 6 липня 2020 р.

Нагадаємо, сьогодні, 6 липня, Святослав Вакарчук відкрив у Вінниці офіс місцевого осередку партії "Голос".

Сьогодні ж стало відомо, що "Партія вінничан" висуватиме на виборах кандидатів до всіх ОТГ області.