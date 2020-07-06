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06 липня 2020, 18:00 3

У рейтингу кандидатів у мери Вінниці лідирує Сергій Моргунов – СОЦИС

06 липня 2020, 18:00 3
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Серед партій у Вінниці поки перемагає партія колишнього мера і прем`єр-міністра «Українська стратегія Володимира Гройсмана»

Про це пише RegioNews посиланням на результати дослідження СОЦИС.

Безперечним лідером, якому поки немає альтернатив на виборах вінничани вважають чинного мера – Сергія Моргунова. У червні його рейтинг становив 54%. Жодний з решти запропонованих кандидатів не набрав навіть 5% уподобань виборців.

Що стосується партій, то вінничани значно втратили довіру до "Слуги народу" та діючого президента. Натомість у лідери виривається партія колишнього мера Вінниці та експрем’єра Володимира Гройсмана "Українська стратегія Володимира Гройсмана"

Соціополітичні настрої у Вінниці та області

Опубліковано Сергієм Маламурою Понеділок, 6 липня 2020 р.

Нагадаємо, сьогодні, 6 липня, Святослав Вакарчук відкрив у Вінниці офіс місцевого осередку партії "Голос".

Сьогодні ж стало відомо, що "Партія вінничан" висуватиме на виборах кандидатів до всіх ОТГ області.

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