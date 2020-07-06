У рейтингу кандидатів у мери Вінниці лідирує Сергій Моргунов – СОЦИС
Серед партій у Вінниці поки перемагає партія колишнього мера і прем`єр-міністра «Українська стратегія Володимира Гройсмана»
Про це пише RegioNews посиланням на результати дослідження СОЦИС.
Безперечним лідером, якому поки немає альтернатив на виборах вінничани вважають чинного мера – Сергія Моргунова. У червні його рейтинг становив 54%. Жодний з решти запропонованих кандидатів не набрав навіть 5% уподобань виборців.
Що стосується партій, то вінничани значно втратили довіру до "Слуги народу" та діючого президента. Натомість у лідери виривається партія колишнього мера Вінниці та експрем’єра Володимира Гройсмана "Українська стратегія Володимира Гройсмана"
Соціополітичні настрої у Вінниці та областіОпубліковано Сергієм Маламурою Понеділок, 6 липня 2020 р.
Нагадаємо, сьогодні, 6 липня, Святослав Вакарчук відкрив у Вінниці офіс місцевого осередку партії "Голос".
Сьогодні ж стало відомо, що "Партія вінничан" висуватиме на виборах кандидатів до всіх ОТГ області.