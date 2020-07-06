Геннадий Кернес перечислил 1,8 миллиона гривен партии, от которой он пойдет на выборы

Номер "партийного" телефона Кернеса, который "всплыл" после перерегистрации этой политсилы, фигурирует в уголовном производстве относительно угроз убийства и вымогательства средств

Номер "партийного" телефона Кернеса, который "всплыл" после перерегистрации этой политсилы, фигурирует в уголовном производстве относительно угроз убийства и вымогательства средств

Об этом стало известно с сайта НАЗК, пишет RegioNews.

Партия, от которой будет идти на выборы Кернес, ранее называлась "Унитарная Европейская Украина”. В октябре 2019 года партию перерегистрировали в Харькове. И после того, как партия переехала в Харьков, изменился и ее контактный телефон. Ныне ее номер — 380504022738.

Интересно, что этот телефон фигурирует в уголовном производстве относительно угроз убийством и вымогательства средств, пишет на своей странице в Facebook харьковский антикоррупционный центр.

Как установили следователи, Ивано-Франковская фирма "Медекс” в период с 2006 по 2009 годы, получила в банке АКБ "Золотые Ворота", влияние на который имел в том числе и Геннадий Кернес, кредит на общую сумму 2 250 000 долларов. Указанный кредит фирма не вернула.

В дальнейшем в 2010 году банк "Золотые Ворота" уступил право требования долга по кредитному договору фирме "Экспресс”, которая зарегистрирована в Харькове по вул. Рымарская, 21-А.

Директором ООО "Медекс” в то время был Виктор Александрович Фищук.

В апреле 2015 года в Ивано-Франковске неустановленное лицо угрожали физической расправой тогдашнему директору ООО "Медекс”, демонстрируя предмет похожий на боевую гранату и требовала возврата денежных средств в соответствии с кредитного договора заключенного с банком "Золотые Ворота".

В сентябре 2015 года неустановленное лицо бросила на приусадебный участок, который принадлежит тогдашнему директору ООО "Медекс”, наступательную гранату РГД-5, которая в дальнейшем взорвалась.

В декабре 2015 года неустановленное лицо, используя неустановленное взрывное устройство, путем взрыва умышленно повредил автомобиль "Мерседес-Бенц Е 211", который принадлежит тогдашнему директору ООО "Медекс”.

В мае 2016 года неустановленное лицо, с целью умышленного убийства тогдашнего директора ООО "Медекс” осуществила выстрел из ручного гранатомета в дом, в котором находился последний. Однако преступные действия довести до конца неустановленному лицу не удалось по причинам, не зависящим от его воли.

ГЕННАДИЙ КЕРНЕС ПЕРЕЧИСЛИЛ ПОЧТИ 2 МИЛЛИОНА ГРИВЕН В ПОЛЬЗУ ПАРТИИ 23 июня Харьковский городской голова, Геннадий... Опубликовано Харьковский антикоррупционный центр Понедельник, 6 июля 2020 г.

Напомним, готовясь к выборам Геннадий Кернес берет уроки украинского языка.

Также мэр Харькова рассказал, что идет на выборы, чтобы достроить зоопарк и дорогу с Салтовки до центра города.