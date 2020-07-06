Голова ХОДА Кучер направив на погодження в Офіс президента кандидатури двох заступників

У Харківській ОДА вакантні посади першого заступника і заступника з гуманітарних питань

У Харківській ОДА вакантні посади першого заступника і заступника з гуманітарних питань

Фото з відкритих джерел

На посаду першого заступника голови ХОДА Кучер планує призначити Тетяну Єгорову-Луценко, а на посаду заступника з гуманітарних питань - Валерію Мураєву

Про це Олексій Кучер повідомив сьогодні на прес-конференції, пише RegioNews з посиланням на новинний портал "Місто Х".

Я визначився з двома особами, я їх направив в Офіс, поки немає інформації про підтвердження", - заявив голова ХОДА.

Олексій Кучер також сказав, що мова йде про Тетяну Єгорову-Луценко та Валерію Мураєву.

Валерія Мураєва (ліворуч) і Тетяна Єгорова-Луценко (праворуч)

Довідка:

Тетяна Єгорова-Луценко, 36 років - брала участь у проміжних виборах до Верховної Ради 9 скликання 2020 по 179 округу (Харківська область). Балотувалася як безпартійна самовисуванка, але не пройшла.

Працює в Науково-дослідному інституті правового забезпечення інноваційного розвитку Академії правових наук України.

З грудня 2017 по грудень 2019 керувала Головним територіальним управлінням юстиції у Харківській області.

В 2016 році захистила кандидатську дисертацію в Національному юридичному університеті ім. Ярослава Мудрого на кафедрі екологічного права.

У 2015 році під прізвищем Єгорова балотувалася до харківської обласної ради (округ №33), Лозівської міської ради (як перший кандидат у списку) та Лозівської районної ради (округ №25). Вона була обрана в Лозівська міськрада, проте відмовилася від мандата.

Валерія Мураєва, 43 роки - брала участь у проміжних виборах до Верховної Ради 9 скликання 2020 по 181 округу (Харківська область). Балотувалася від партії "Опозиційний блок", але не пройшла.

У 2015 році обралася депутатом Харківської облради від партії "Опозиційний блок", але зараз є позафракційної. Очолює комісію облради з питань молодіжної політики, спорту, культури і туризму.

Дружина відомого політика Євгена Мураєва.

Євген Мураєв — проросійський політик, депутат Харківської облради двох скликань, народний депутат України VII і VIII скликань. Член комітету ВРУ з питань податкової та митної політики від Опозиційного блоку. З 3 червня 2016 позафракційний. Відомий українофобськими та проросійськими поглядами.

Раніше повідомлялося, що глава Харківської ОДА Олексій Кучер дійсно розглядає кандидатуру Мураєвої на посаду свого заступника, але паралельно вивчає та інших кандидатів.

Проти призначення Валерії Мураєвої заступником голови Харківської ОДА не раз виступали проукраїнські активісти.