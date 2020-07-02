Добудувати зоопарк та дорогу: Кернес розповів, чому іде на місцеві вибори

На місцеві вибори міський голова піде з "Блоком Кернеса - успішний Харків"

На місцеві вибори міський голова піде з "Блоком Кернеса - успішний Харків"

Фото: з відкритих джерел

Харківський міський голова Геннадій Кернес піде на місцеві вибори цієї осені, щоб завершити будівництво дороги, зоопарку і метро.

Про це Кернес заявив в інтерв'ю "Радіо свобода", передає RegioNews.

Мені потрібно завершити кілька великомасштабних проектів. В тому числі, добудувати метро, зоопарк, дорогу", - підкреслив він.

Кернес вважає, що з ним може позмагатися за крісло мера будь-яка людина, але "відкусити голоси" у нього не вийде.

Голоси відкусити я нікому не дам. Тому що я люблю своє місто, городян і роблю все для того, щоб наше місто було успішним. Влада не люблю, але справа в тому, що влада дає можливість реалізувати ті процеси, які ти поставив, щоб зручно було всім", - зазначив міський голова.

За його словами, роздача пайків не була початком передвиборної кампанії в Харкові. І це нібито не він прийняв рішення про нанесення свого прізвища на пакети.

"Зараз це не має ніякого значення, тому що пройшло вже. Ті люди, які готували ці пайки, вирішили так вчинити. То їх ініціатива, волонтерів, не наша. Ні, це не була підготовка до місцевих виборів", - зазначив Кернес.

Раніше повідомлялося, що Геннадій Кернес анонсував участь у виборах мера Харкова.