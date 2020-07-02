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02 липня 2020, 16:00 17

Геннадій Кернес бере уроки української мови

02 липня 2020, 16:00 17
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Міський голова займається з вчителем останні півроку

Про це він розповів в інтерв'ю Радіо Свобода, пише RegioNews.

Кернес почав додатково займатися мовою півроку тому по кілька разів на тиждень. Нині він вже може спілкуватися і зараз продовжує заняття.

Я вивчав українську мову та літературу ще в школі. Нині дивлюся українською мовою телебачення", - пояснив мер Харкова.

На питання журналістки як він до цього дійшов, Кернес відповів, що "це його справа".

Нагадаємо, сьогодні Геннадій Кернес розповів, навіщо знову балотуватиметься в мери Харкова.

вибори Кернес Геннадій мер Харьків учителя українська мова
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