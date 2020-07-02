Геннадій Кернес бере уроки української мови
Мер Харкова заговорив у громадському просторі українською
Мер Харкова заговорив у громадському просторі українською
Міський голова займається з вчителем останні півроку
Про це він розповів в інтерв'ю Радіо Свобода, пише RegioNews.
Кернес почав додатково займатися мовою півроку тому по кілька разів на тиждень. Нині він вже може спілкуватися і зараз продовжує заняття.
Я вивчав українську мову та літературу ще в школі. Нині дивлюся українською мовою телебачення", - пояснив мер Харкова.
На питання журналістки як він до цього дійшов, Кернес відповів, що "це його справа".
Нагадаємо, сьогодні Геннадій Кернес розповів, навіщо знову балотуватиметься в мери Харкова.
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