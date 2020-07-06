У Тернопільській облраді до партії "За майбутнє" вступило 11 депутатів

До об’єднання увійшли представники різних політсил, зокрема, УКРОП, "Народний контроль" і "Самопоміч"

До об’єднання увійшли представники різних політсил, зокрема, УКРОП, "Народний контроль" і "Самопоміч"

Фото: MEDIATOP

Про це на сесії заявив голова обласного осередку Володимир Болєщук, пише RegioNews з посиланням на MEDIATOP.

Ми хочемо приєднати господарників, людей діла для того, щоб показати своїм прикладом як потрібно працювати і як підіймати економічні, соціальні й політичні показники на Тернопільщині та в країні загалом, – прокоментував депутат облради, заступник голови Тернопільського осередку політичної партії "За майбутнє" Андрій Цибульський.

Восени політсила "За майбутнє" братиме участь у місцевих виборах.

Нагадаємо, 21 травня стало відомо, що в Україні створили нову політичну партію – "За майбутнє". Нову партію очолив народний депутат Ігор Палиця.

3 липня стало відомо, що Житомирський обласний осередок партії "за майбутнє" очолив Віктор Развадовський.