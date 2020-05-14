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Метро в українських містах можуть відкрити не в один день - Ляшко
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14 травня 2020, 09:56 25

Метро в українських містах можуть відкрити не в один день - Ляшко

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14 травня 2020, 09:56 25
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Мова йде про метрополітени Києва, Харкова та Дніпра
Фото: з відкритих джерел
Мова йде про метрополітени Києва, Харкова та Дніпра

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що питання про відкриття метро та громадського транспорту будуть розглядати з урахуванням епідеміологічної ситуації та етапів виходу України з карантину.

Про це він розповів в ефірі "Українського радіо", повідомляє RegioNews.

Йдеться про три міста: Київ, Харків та Дніпро. І я не можу гарантувати, що метрополітен в них відкриється в один день", – підкреслив Ляшко.

Він нагадав, що питання роботи громадського транспорту вирішується у співпраці з Міністерством інфраструктури та Міністерством економіки.

Розглядаємо, що громадський транспорт буде відкрито у другому або третьому етапі. На третьому етапі 100% будемо відкривати, якщо не буде ускладнень епідеміологічної ситуації", — сказав Ляшко.

За його словами, мова йде про комплексне відкриття громадського транспорту, метро, відновлення міжміського сполучення. Орієнтовно, це буде початок червня.

Раніше повідомлялося, водії Києва, Хмельницького, Тернополя та Вінниці вимагають від Кабміну дозволити роботу транспорту в Україні.

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду з проханням дозволити відновити роботу метро в столиці з 25 травня.

Харківська влада каже, що скупчення людей у наземному транспорті після ослаблення карантину може призвести до негативних наслідків, і закликає уряд відкрити метро.


метро карантин транспорт Віктор Ляшко
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