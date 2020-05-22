Стало известно, когда запустят метро в Харькове
В связи с ослаблением карантина и на основании Постановления Кабинета министров Украины, харьковский метрополитен начинает свою работу 25 мая в 5:30 утра.
Об этом на своей странице в соцсети сообщил городской голова Харькова Геннадий Кернес, передает RegioNews.
Мэр Харькова напомнил горожанам, что карантин не отменен, а только ослаблен, и необходимо придерживаться санитарных норм в общественном транспорте, включая метро.
Уважаемые харьковчане! В связи с ослаблением карантина и на основании Постановления Кабинета министров Украины, харьковский метрополитен начинает свою работу 25 мая в 5:30 утра. Напоминаю, что карантин не отменен, а только ослаблен, и необходимость придерживаться санитарных норм в общественном транспорте, включая метро, - действует и сегодня. В комментариях под этим постом вы можете оставить свои пожелания о том, как улучшить работу общественного транспорта в период ослабления карантина.Опубліковано Геннадієм Кернесом Пʼятниця, 22 травня 2020 р.
Напомним, что харьковская подземка прекратила перевозить пассажиров с 17 марта. Кернес несколько раз просил восстановить работу метро.
Кроме того, открыть метро просил и городской голова Киева.
Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что вопрос об открытии метро и общественного транспорта будут рассматривать с учетом эпидемиологической ситуации и этапов выхода Украины из карантина.
Сегодня, 22 мая премьер Шмыгаль заявил, что ответственность за соблюдение карантина будет лежать на местных властях.
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