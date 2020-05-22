Керівника Харківської організації "ОПЗЖ" облили зеленкою
Керівник харківської міської організації партії «ОПЗЖ» Андрій Лесик з кількома однопартійцями і прапорами своєї політичної сили прийшов на протест медиків, де його і облили зеленкою
Голову міської організації "Опозиційна платформа – За життя" Андрія Лесика облили на мітингу зеленкою.
Про це у соцмережах повідомили активісти організації "Фрайкор".
Фрайкор знову допоміг Лесику перефарбуватися в трендові політичні кольори", – написали представники організації в Facebook.
За даними очевидців, одного фрайкорівця поліція затримала ще двох шукають.
Інцидент стався на вулиці Полтавський шлях, де проходила акція протесту проти закриття пологового відділення Харківської клінічної лікарні №2 на залізничному транспорті.
Фрайкор знову допоміг Лесіку перефарбуватись у трендові політичні кольори.Опубліковано ВПО Фрайкор П'ятниця, 22 травня 2020 р.
Нагадаємо, раніше у Харкові страйкували медики "швидкої допомоги" через невиплати зарплат і відсутність засобів захисту.
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