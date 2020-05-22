Керівника Харківської організації "ОПЗЖ" облили зеленкою

Інцидент стався під час протестів медиків

Фото: Фрайкор

Інцидент стався під час протестів медиків

Керівник харківської міської організації партії «ОПЗЖ» Андрій Лесик з кількома однопартійцями і прапорами своєї політичної сили прийшов на протест медиків, де його і облили зеленкою

Голову міської організації "Опозиційна платформа – За життя" Андрія Лесика облили на мітингу зеленкою.

Про це у соцмережах повідомили активісти організації "Фрайкор".

Фрайкор знову допоміг Лесику перефарбуватися в трендові політичні кольори", – написали представники організації в Facebook.

За даними очевидців, одного фрайкорівця поліція затримала ще двох шукають.

Інцидент стався на вулиці Полтавський шлях, де проходила акція протесту проти закриття пологового відділення Харківської клінічної лікарні №2 на залізничному транспорті.

Фрайкор знову допоміг Лесіку перефарбуватись у трендові політичні кольори. Опубліковано ВПО Фрайкор П'ятниця, 22 травня 2020 р.

Нагадаємо, раніше у Харкові страйкували медики "швидкої допомоги" через невиплати зарплат і відсутність засобів захисту.