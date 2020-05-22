Світлична може піти в мери Харкова від локального проекту
Колишня очільниця Харківської ОДА і нині позафракційний народний депутат 9 скликання Юлія Світлична готує свій локальний проєкт до місцевих виборів у Харкові "Блок Юлії Світличної "Разом", та може скласти конкуренцію чинному меру міста Геннадію Кернесу.
Про це пише журналіст Харківського антикорупційного центру Павло Новик в публікації "Що може завадити Кернесу", передає RegioNews.
За словами журналіста, Світличну називали можливим кандидатом від "Слуги народу", і подібні розмови в області велися, але вони закінчилися нічим, і зараз партія "Слуга народу" ще не визначилася із кандидатом в мери міста.
Тепер Юлія Світлична готує свій локальний виборчий проєкт. Він цитує слова кандидата політичних наук Юлії Біденко, яка стверджує, що у Світличної шанси вищі в Харківській області.
Там її діяльність була більш помітною в силу повноважень державних адміністрацій, вертикаль яких вона очолювала в регіоні. Однак у самому Харкові їй буде важче, вважає Біденко.
Для міста Харкова завдання ускладниться - доведеться вести кампанію, яка, щоб бути електорально успішною, повинна згуртувати помірно-патріотичний сегмент і відібрати частину голосів тих, хто голосує за "хороших менеджерів" і "міцних господарників". Але тоді доведеться визначатися і зі складними питаннями історичної пам'яті, війною пам'ятників, мови, від чого і вона, і її попередник, і навіть діючий голова ОДА традиційно утримувалися", - зазначає Біденко.
Павло Новик звертає увагу на той факт, що згідно із останніми соціологічними опитуваннями, партії "Слуга народу" і "ОПЗЖ" можуть набрати в місті понад 20 відсотків, однак у них не беруть до уваги нові локальні бренди, зокрема "Блок Юлії Світличної "Разом".
Нагадаємо, колишня голова Харківської обласної державної адміністрації Юлія Світлична офіційно перемогла на довиборах у Верховну Раду 15 березня 2020 року на окрзі №179. Вона перемогла на всіх виборчих дільницях, набравши 77,5% голосів (30194 виборців).
Раніше повідомлялося, що виборчий фонд Юлії Світличної, яка перемогла на виборах у нардепи в 179 окрузі, склав 700 тисяч гривень.
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