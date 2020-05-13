Мерія Харкова: треба відкрити метро, щоб уникнути заражень
Влада Харкова закликає відкрити метро, аби загальмувати поширення коронавірусу.
Таку позицію озвучили у міськраді, повідомляє RegioNews.
Заступниця міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Світлана Горбунова-Рубан пояснила, що з послабленням карантину на роботу вийшло більше людей, і наземний транспорт виявився перевантаженим. А скупчення громадян на зупинках і в транспорті становлять значний ризик. До того ж, у мерії нарікають, що люди перестали дотримуватися заходів безпеки.
"Люди послабили свою відповідальність за виконання умов карантину. Ніхто не відміняв носіння масок, рукавичок у крамницях, дотримання дистанції. Потрібно уважно поставитися до цієї ситуації і поставити питання відкриття метро перед урядом”, - заявила Горбунова-Рубан.
Міська влада запевняє, що підземка готова до прийому людей: там проводиться дезінфекція, є вентиляція і можливість дотримуватися дистанції.
Нагадаємо, раніше відкрити метро просив і міський голова Києва. Втім, у Кабміні такий варіант не розглядають.
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