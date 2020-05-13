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Кличко хоче відкрити метро з 25 травня
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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
13 травня 2020, 12:57 42

Кличко хоче відкрити метро з 25 травня

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13 травня 2020, 12:57 42
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Він також розкритикував ідею спецперепусток для проїзду в підземці
Фото: flickr
Він також розкритикував ідею спецперепусток для проїзду в підземці

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду з проханням дозволити відновити роботу метро в столиці з 25 травня.

Про це повідомляє пресслужба мера міста, передає RegioNews.

Він запевняє, що влада Києва буде зважати на ситуацію із поширенням вірусу і висловив надію, що вона не погіршиться.

За його словами, мерія не хотіла закривати метро і тримала його роботу до останнього.

Але сьогодні, коли все більше людей повертаються до роботи, в місті відбувається колапс. І ми будемо наполягати на відновленні роботи метро", - сказав Кличко.

Він також розкритикував ідею спецперепусток для проїзду в метрополітені. На думку мера столиці, вона утопічна, і її запровадження створить страшенні натовпи і буде ще гірше.

Тому, метро має відкритися для роботи в звичайному режимі. Це дозволить перерозподілити потік пасажирів і нормалізувати роботу всього громадського транспорту столиці. Але, я хочу звернутися і до киян: це не означає, що всі повинні кататися, як зазвичай", - додав він.

Кличко зазначив, що у разі відкриття метрополітену кияни мають проявляти відповідальність, дотримуватись дистанції, обов'язково носити маски і рукавички, а також їздити тільки на роботу і в справах за нагальної потреби.

Нагадаємо, карантин у країні продовжено до 22 травня. При цьому вже з 11 травня заплановано ряд послаблень. Втім, уряд не виключає можливості повернутися до жорстких заходів в разі зростання захворюваності.


метро Київ карантин Віталій Кличко
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