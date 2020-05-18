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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
18 травня 2020, 18:27 4

Підозрюваний у держзраді харківський депутат самоізолювався у Москві

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18 травня 2020, 18:27 4
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Перебуваючи у державному розшуку Максим Мусєєв опублікував знімки з російської столиці
Фото: Instagram Максима Мусєєва
Перебуваючи у державному розшуку Максим Мусєєв опублікував знімки з російської столиці

Депутат харківської міської ради Максим Мусєєв, підозрюваний у нанесенні шкоди державній безпеці України, сфотографувався у центрі Москви

Побіжний депутат Харківської міськради виклав фото в Instagram, де він сидить на підвіконні, їсть яблуко і дивиться у вікно. В будинку навпроти рясніють вивіски російською мовою: "доставка", "кавоманія", "мінімаркет".

Про це пише видання KHARKIV Today, інформує RegioNews.

Мусєєв не підписав фото і не поділився геоміткою, хоча раніше ставив їх. Нині ж депутат обмежився хештегами — самоізоляція, ЗСЖ, ПП (правильне харчування) і карантин.

Як вдалося з'ясувати KHARKIV Today, будинок, який потрапив на знімок, розташований в Москві по вулиці 1-ій Тверській-Ямській, 21. На протилежній стороні знаходиться будинок під номером 28, у вікні якого і позував Мусєєв.

На сайті бази нерухомості зазначено, що орендувати двокімнатну квартиру (70 кв.м) в будинку, де позував Мусєєв, можна за 95 тисяч рублів або 34,2 тисячі гривень на місяць.

До цього в соцмережах депутат виклав знімок, у правій частині якого можна впізнати будинок 28 по вулиці 1-ий Тверській-Ямській.

Раніше Максим Мусєєв публікував знімки з Туреччини, Австрії та Чехії.

Довідка:

Екс-главу адміністрації Холодногірської району та депутата харківської міськради Мусєєва підозрюють у державній зраді.

Слідство встановило, що Максим Мусєєв завдав шкоду державній безпеці, перебуваючи за межами України. У 2018 році підозрюваний двічі не з'явився на вимогу суду. У зв'язку з цим його оголосили у національний та міжнародний розшук. Судовий процес триває.

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