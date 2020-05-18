Подозреваемый в госизмене харьковский депутат самоизолировался в Москве
Депутат харьковского городского совета Максим Мусеев, подозреваемый в нанесении вреда государственной безопасности Украины, сфотографировался в центре Москвы
Беглый депутат Харьковского горсовета выложил фото в Instagram, где он сидит на подоконнике, ест яблоко и смотрит в окно. В доме напротив пестреют вывески на русском языке: "доставка", "кофемания", "минимаркет".
Об этом пишет издание KHARKIV Today, информирует RegioNews.
Мусеев не подписал фото и не поделился геометкой, хотя раньше ставил их. Нынче же депутат ограничился хэштегами — самоизоляция, ЗОЖ, ПП (правильное питание) и карантин.
Как удалось выяснить KHARKIV Today, дом, который попал на снимок, находится в Москве по улице 1-ой Тверской-Ямской, 21. На противоположной стороне находится дом под номером 28, в окне которого и позировал Мусеев.
На сайте базы недвижимости указано, что арендовать двухкомнатную квартиру (70 кв. м.) в доме, где позировал Мусеев, можно за 95 тысяч рублей или 34,2 тысячи гривен в месяц.
До этого в соцсетях беглый депутат выложил снимок, в правой части которого можно опознать дом 28 по улице 1-ой Тверской-Ямской.
Ранее Максим Мусеев публиковал снимки из Турции, Австрии и Чехии.
Справка:
Экс-главу администрации Холодногорского района и депутата харьковского горсовета Мусеева подозревают в государственной измене.
Следствие установило, что Мусеев нанес вред государственной безопасности, находясь за пределами Украины. В 2018 году подозреваемый дважды не явился по требованию суда. В связи с этим его объявили в национальный и международный розыск. Судебный процесс продолжается.
Читайте также: Нардепа из Кировоградской области подозревают в злоупотреблении властью
На Прикарпатье депутат подрался с журналистами
Нардеп Игорь Молоток хочет доказать, что непричастен к покушению на жизнь мэра Конотопа Артема Семенихина
- 18:27 18 мая Подозреваемый в госизмене харьковский депутат самоизолировался в Москве
- 18:21 18 мая Местные выборы: ЦИК разрешила голосовать не по месту прописки
- 18:07 18 мая Госстат заявляет о снижении смертности в Украине
- 17:38 18 мая Глава Николаевского облсовета показала в соцсетях свою квартиру
- 17:10 18 мая В Киеве с 19 мая анонсировали вторую волну отключения горячей воды
- 16:58 18 мая Нардепа из Кировоградской области подозревают в злоупотреблении властью
- 12:45 18 мая Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 13:26 14 мая Финансовый кризис: за четыре месяца мэр Черновцов получил более полумиллиона
- 13:19 17 мая Олег Ляшко во второй раз стал отцом
- 17:13 15 мая В ЦИК насчитали себе зарплаты до 300 тысяч гривен, - нардеп
- 11:30 15 мая На Закарпатье нардепу от Слуги народа бросили "коктейль Молотова"
- 13:47 13 мая Центр общественного здоровья признал негодными отечественные тесты на коронавирус