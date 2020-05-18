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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
18 мая 2020, 18:27 3

Подозреваемый в госизмене харьковский депутат самоизолировался в Москве

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18 мая 2020, 18:27 3
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Пребывающий в государственном розыске Максим Мусеев опубликовал снимки из российской столицы
Фото: Instagram Максима Мусеева
Пребывающий в государственном розыске Максим Мусеев опубликовал снимки из российской столицы

Депутат харьковского городского совета Максим Мусеев, подозреваемый в нанесении вреда государственной безопасности Украины, сфотографировался в центре Москвы

Беглый депутат Харьковского горсовета выложил фото в Instagram, где он сидит на подоконнике, ест яблоко и смотрит в окно. В доме напротив пестреют вывески на русском языке: "доставка", "кофемания", "минимаркет".

Об этом пишет издание KHARKIV Today, информирует RegioNews.

Мусеев не подписал фото и не поделился геометкой, хотя раньше ставил их. Нынче же депутат ограничился хэштегами — самоизоляция, ЗОЖ, ПП (правильное питание) и карантин.

Как удалось выяснить KHARKIV Today, дом, который попал на снимок, находится в Москве по улице 1-ой Тверской-Ямской, 21. На противоположной стороне находится дом под номером 28, в окне которого и позировал Мусеев.

На сайте базы недвижимости указано, что арендовать двухкомнатную квартиру (70 кв. м.) в доме, где позировал Мусеев, можно за 95 тысяч рублей или 34,2 тысячи гривен в месяц.

До этого в соцсетях беглый депутат выложил снимок, в правой части которого можно опознать дом 28 по улице 1-ой Тверской-Ямской.

Ранее Максим Мусеев публиковал снимки из Турции, Австрии и Чехии.

Справка:

Экс-главу администрации Холодногорского района и депутата харьковского горсовета Мусеева подозревают в государственной измене.

Следствие установило, что Мусеев нанес вред государственной безопасности, находясь за пределами Украины. В 2018 году подозреваемый дважды не явился по требованию суда. В связи с этим его объявили в национальный и международный розыск. Судебный процесс продолжается.

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