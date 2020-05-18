В Херсонській області спалили авто депутата міської ради

За фактом підпалу відкрито кримінальну справу

Фото: Нацполіція

За фактом підпалу відкрито кримінальну справу

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції, передає RegioNews.

Відомо, що автівку спалили в дворі приватного будинку, транспортний засіб згорів повністю.

Відомо, що потерпілий є депутатом міської ради Олешків від політичної партії "Наш край".

За вказаним фактом слідчим відділом Олешківського Відділу Нацполіції розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 194 КК України (умисне знищення або пошкодження майна).

Нагадаємо, в ніч із 11 на 12 травня невідомі здійснили підпал мотоцикла Дмитра Штанька і кинули гранату в автівку Сергія Шумського, які звинувачують брата керівника офісу президента в торгівлі державними посадами.

Раніше повідомлялося, що водій швидкої влаштував ДТП під Києвом.