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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
18 травня 2020, 15:58 3

В Херсонській області спалили авто депутата міської ради

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18 травня 2020, 15:58 3
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За фактом підпалу відкрито кримінальну справу
Фото: Нацполіція
За фактом підпалу відкрито кримінальну справу

18 травня в місті Олешки Херсонської області невідомі спалили автомобіль HAMER-H2 депутата міської ради.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції, передає RegioNews.

Відомо, що автівку спалили в дворі приватного будинку, транспортний засіб згорів повністю.

Відомо, що потерпілий є депутатом міської ради Олешків від політичної партії "Наш край".

За вказаним фактом слідчим відділом Олешківського Відділу Нацполіції розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 194 КК України (умисне знищення або пошкодження майна).

Нагадаємо, в ніч із 11 на 12 травня невідомі здійснили підпал мотоцикла Дмитра Штанька і кинули гранату в автівку Сергія Шумського, які звинувачують брата керівника офісу президента в торгівлі державними посадами.

Раніше повідомлялося, що водій швидкої влаштував ДТП під Києвом.


підпал авто Херсон депутат Нацполіція
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