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03 грудня 2024, 17:46

В Україні збільшили обсяги відключень електроенергії: інформація на вечір 3 грудня

03 грудня 2024, 17:46
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фото: pixabay.com
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Компанія "Укренерго" у вівторок, 3 грудня, екстрено оновила графіки відключення електроенергії. До кінця доби світло вимикатимуть у двох черг одночасно

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДТЕК та "Укренерго".

Заходи обмеження споживання вимушено продовжені до кінця доби.

Відключення для побутових користувачів будуть застосовуватись у такому обсязі:

  • до 23:00 - дві черги відключень;
  • 23:00 – 24:00 - одна черга відключень.

А для промисловості та бізнесу застосування графіків обмеження потужності буде до 22:00.

У Києві сьогодні ввечері діятимуть такі графіки:

  • I група без світла з 22:00 до 00:00;
  • ІІ група без світла з 22:00 до 00:00;
  • III група без світла з 16:00 до 19:00;
  • IV група без світла з 16:00 до 19:00;
  • V група без світла з 19:00 до 22:00;
  • VI група без світла з 19:00 до 22:00.

Графіки відключень за конкретною адресою можна дізнатись на офіційних ресурсах операторів системи розподілу.

В Укренерго також закликали українців ощадливо споживати електрику, зокрема не вмикати декілька потужних електроприладів одночасно.

Нагадаємо, 28 листопада російські війська завдали удару по Україні ракетами та безпілотниками різних типів. Сили ППО збили 79 ракет і 35 ударних БпЛА.

Під ударом опинились об’єкти енергетики. Через це запровадили екстрені відключення світла.

Наслідки чергового масованого удару росіян ліквідовують у 14 областях України.

електроенергія Укрэнерго енергетика відключення світла ДТЕК
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