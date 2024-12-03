Окупанти вдарили дроном по енергооб'єкту в Тернополі: частина міста знеструмлена

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Сьогодні вночі російський БпЛА влучив в обʼєкт енергетичної інфраструктури на території Тернополя. Частина міста залишилася без електрики

Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал, передає RegioNews.

"Енергетики та рятувальники ліквідовують наслідки атаки. Зробіть запаси води, зарядіть телефони", — йдеться в повідомленні.

Деталі він пообіцяв розповісти згодом.

Нагадаємо, у ніч проти 2 грудня внаслідок удару російського безпілотника в Тернополі постраждав багатоквартирний будинок, виникла масштабна пожежа. Внаслідок дронового удару по Тернополю загинула людина.

Раніше повідомлялося, що через пошкодження електромережі внаслідок ворожої атаки 26 листопада у Тернополі відсутнє електропостачання.

Тоді російські БпЛА пошкодили один з об'єктів критичної інфраструктури Тернопільщини.