В Украине увеличили объемы отключений электроэнергии: информация на вечер 3 декабря
Компания "Укрэнерго" во вторник, 3 декабря, экстренно обновила графики отключения электроэнергии. До конца суток свет будут выключать в двух очередей одновременно
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ДТЭК и "Укрэнерго".
Меры ограничения потребления вынужденно продлены до конца суток.
Отключения для бытовых пользователей будут применяться в следующем объеме:
- до 23:00 – две очереди отключений;
- 23:00 – 24:00 – одна очередь отключений.
А для промышленности и бизнеса применение графиков ограничения мощности будет до 22:00.
В Киеве сегодня вечером будут действовать следующие графики:
- I группа без света с 22:00 до 00:00;
- ІІ группа без света с 22:00 до 00:00;
- III группа без света с 16:00 до 19:00;
- IV группа без света с 16:00 до 19:00;
- V группа без света с 19:00 до 22:00;
- VI группа без света с 19:00 до 22:00.
Графику отключений по конкретному адресу можно узнать на официальных ресурсах операторов системы распределения.
В Укрэнерго также призвали украинцев бережно потреблять электричество, в том числе не включать несколько мощных электроприборов одновременно.
Напомним, 28 ноября российские войска нанесли удар по Украине ракетами и беспилотниками разных типов. Силы ПВО сбили 79 ракет и 35 ударных БПЛА.
Под ударом оказались объекты энергетики. Поэтому ввели экстренные отключения света.
Последствия очередного массированного удара россиян ликвидируют в 14 областях Украины.