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03 декабря 2024, 17:46

В Украине увеличили объемы отключений электроэнергии: информация на вечер 3 декабря

03 декабря 2024, 17:46
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фото: pixabay.com
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Компания "Укрэнерго" во вторник, 3 декабря, экстренно обновила графики отключения электроэнергии. До конца суток свет будут выключать в двух очередей одновременно

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ДТЭК и "Укрэнерго".

Меры ограничения потребления вынужденно продлены до конца суток.

Отключения для бытовых пользователей будут применяться в следующем объеме:

  • до 23:00 – две очереди отключений;
  • 23:00 – 24:00 – одна очередь отключений.

А для промышленности и бизнеса применение графиков ограничения мощности будет до 22:00.

В Киеве сегодня вечером будут действовать следующие графики:

  • I группа без света с 22:00 до 00:00;
  • ІІ группа без света с 22:00 до 00:00;
  • III группа без света с 16:00 до 19:00;
  • IV группа без света с 16:00 до 19:00;
  • V группа без света с 19:00 до 22:00;
  • VI группа без света с 19:00 до 22:00.

Графику отключений по конкретному адресу можно узнать на официальных ресурсах операторов системы распределения.

В Укрэнерго также призвали украинцев бережно потреблять электричество, в том числе не включать несколько мощных электроприборов одновременно.

Напомним, 28 ноября российские войска нанесли удар по Украине ракетами и беспилотниками разных типов. Силы ПВО сбили 79 ракет и 35 ударных БПЛА.

Под ударом оказались объекты энергетики. Поэтому ввели экстренные отключения света.

Последствия очередного массированного удара россиян ликвидируют в 14 областях Украины.

электроэнергия Укрэнерго энергетика отключения света ДТЭК
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