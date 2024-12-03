На Рівненщині росіяни атакували об'єкт енергетичної інфраструктури: що відомо

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У вівторок, 3 грудня, російські війська завдали удару по енергетичній інфраструктурі Рівненщини

Про це повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, передає RegioNews.

"Ціллю став об'єкт енергетичної інфраструктури. На місці працюють усі відповідні служби. Під час цього удару, за попередньою інформацією, люди поранень не зазнали", — йдеться в повідомленні.

Згодом влада повідомить більше інформації.

Нагадаємо, вночі 3 грудня російський "шахед" влучив в обʼєкт енергетичної інфраструктури у Тернополі. Частина міста залишилася без електрики.