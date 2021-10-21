Мінфін назвав, у яких галузях найбільше непрацюючих кредитів, наданих держбанками

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Про це повідомило Міністерство фінансів України на своєму офіційному сайті, передає RegioNews.

Непрацюючі кредити – це сумнівні та безнадійні до повернення кредити. Відповідно до рекомендацій МВФ, кредити вважають недіючими, якщо сплата основної суми та відсотків по них прострочені: 1) на три місяці (90 днів) або більше; 2) менше ніж на 90 днів, проте згідно з національними нормами нагляду вважається, що обслуговування такого кредиту є "слабким" або "незадовільним".

Частка таких у секторі держбанків становить 295 млрд грн і найбільше сконцентрована в оптовій і роздрібній торгівлі, у виробництві харчових продуктів, металургійному виробництві та в галузях, пов'язаних з операціями з нерухомим майном.

Для врегулювання питань, пов’язаних зі зниженням обсягу проблемних кредитів, банки державного сектору також вели активну претензійно-позовну роботу щодо стягнення заборгованості.

Станом на 01.07.2021 в судах знаходилось більше 48 тис. позовів банків державного сектору на суму 39 млрд грн. За І півріччя 2021 року було подано більше 26 тис. нових позовів до суду на суму 9 млрд грн, отримано 48 тис. рішень судів на суму більше 8 млрд грн, відкрито 51 тис. виконавчих впроваджень на майже 28 млрд грн, - повідомляють у міністерстві.

Як повідомлялося, 8 жовтня Мецгер накинувся на журналістів "Схем" через питання про кредит "Укрексімбанку" бізнесмену з "ДНР".

Раніше Нацбанк затвердив вимоги до фінустанов вказувати повну вартість кредитів.