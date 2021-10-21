Мінфін назвав, у яких галузях найбільше непрацюючих кредитів, наданих держбанками
Станом на перше півріччя 2021 року портфель непрацюючих кредитів (NPL), наданих банками державного сектора, становить 295 млрд грн
Про це повідомило Міністерство фінансів України на своєму офіційному сайті, передає RegioNews.
Непрацюючі кредити – це сумнівні та безнадійні до повернення кредити. Відповідно до рекомендацій МВФ, кредити вважають недіючими, якщо сплата основної суми та відсотків по них прострочені: 1) на три місяці (90 днів) або більше; 2) менше ніж на 90 днів, проте згідно з національними нормами нагляду вважається, що обслуговування такого кредиту є "слабким" або "незадовільним".
Частка таких у секторі держбанків становить 295 млрд грн і найбільше сконцентрована в оптовій і роздрібній торгівлі, у виробництві харчових продуктів, металургійному виробництві та в галузях, пов'язаних з операціями з нерухомим майном.
Для врегулювання питань, пов’язаних зі зниженням обсягу проблемних кредитів, банки державного сектору також вели активну претензійно-позовну роботу щодо стягнення заборгованості.
Станом на 01.07.2021 в судах знаходилось більше 48 тис. позовів банків державного сектору на суму 39 млрд грн.
За І півріччя 2021 року було подано більше 26 тис. нових позовів до суду на суму 9 млрд грн, отримано 48 тис. рішень судів на суму більше 8 млрд грн, відкрито 51 тис. виконавчих впроваджень на майже 28 млрд грн, - повідомляють у міністерстві.
Як повідомлялося, 8 жовтня Мецгер накинувся на журналістів "Схем" через питання про кредит "Укрексімбанку" бізнесмену з "ДНР".