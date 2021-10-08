Мецгер накинувся на журналістів "Схем" через питання про кредит "Укрексімбанку" бізнесмену з "ДНР", - розслідування

Голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер не зміг стримати себе і накинувся на журналістів програми "Схеми" через питання про те, чому його банк видав магатомільйонний кредит бізнесмену, який веде бізнес і платить податки в так званій "ДНР"

Про це йдеться в матеріалі "Мецгер, "ДНР", SkyMall та $60 мільйонів. Розслідування "Схем" про "Укрексімбанк", оприлюдненому виданням "Радіо Свобода".

За інформацією видання, у квітні 2021 року "Укрексімбанк" ухвалив рішення видати кредит на 60 мільйонів доларів. Видання наводить копію договору, згідно з яким власником двох компаній, що отримали кредит, є Сергій Брюховецький. Він же виступає поручителем за договором.

"Публічно доступної інформації про цю людину небагато. Бізнесмен родом із Горлівки Донецької області. У двохтисячних він був депутатом Горлівської міської ради від Партії регіонів. Сергій Брюховецький – тесть Федора Христенка, теж вихідця з Донеччини – нині народного депутата від партії ОПЗЖ. При цьому, як вдалося встановити "Схемам", Сергій Брюховецький – власник бізнесу на окупованій території в рідній Горлівці. Мова йде про компанію "Спец-реммаш", - йдеться в статті.

Ця компанія, за інформацією журналістів, зареєстрована у Горлівці, є в українському реєстрі юридичних осіб. Але 11 грудня 2014 року окупаційна влада у Горлівці зареєструвала компанію "Спец-реммаш" вже за так званими місцевими "законами". І співвласником цієї компанії там значиться Сергій Григорович Брюховецький.

"Як і до окупації Росією частини території Донецької і Луганської областей, компанія Брюховецького ремонтує обладнання для місцевих шахт. Так, у фірми Брюховецького послуги замовляють, наприклад: "Шахта Комсомолець Донбасу", "Макіїввугілля", "Торезантрацит", "Шахта імені О.Ф. Засядька" та інші. Усі перелічені підприємства перебувають під прямим контролем угруповання "ДНР", - йдеться в статті.

За даними журналістів, фірма Брюховецького "Спец-реммаш" тільки за 2020 рік заробила понад 5 мільйонів рублів. Що на той час – близько двох мільйонів гривень. Проводячи активну господарську діяльність, бізнес Брюховецького сплачує податки у місцевий "бюджет" ОРДО. Наприклад, за 7 місяців 2021 року компанія сплатила до скарбниці окупаційної адміністрації щонайменше три з половиною мільйони рублів. Це приблизно 1,4 мільйона гривень.

"Чому державний "Укрексімбанк" на чолі з Євгеном Мецгером видав багатомільйонний доларовий кредит бізнесмену, який веде бізнес та платить податки на окупованій території? Чи проводились усі необхідні перевірки? Якщо так, чи дійсно у банку не змогли встановити цих даних? А якщо встановили – чому це не зупинило кредитний комітет банку? Саме ці питання журналісти "Схем" й намагались поставити Євгену Мецгеру під час того самого інтерв’ю", - йдеться в статті.

Крім того, по цьому кредиту "Укрексімбанк" отримав заставу. Це – один з найбільших в Україні, київський торгово-розважальний центр SkyMall. "З 2010 року цей ТРЦ на Лівому березі Дніпра біля Північного мосту перебував в епіцентрі корпоративного конфлікту між естонським інвестором Хілларом Тедером та київським бізнесменом Андрієм Адамовським. Заплутана судова тяганина навколо ТРЦ із залученням сторонами різних можновладців тривала ціле десятиліття. Також досі триває кримінальне провадження, яке веде Державне бюро розслідувань у супроводі Офісу генерального прокурора. Через це на майновий комплекс ТРЦ неодноразово накладали арешт", - йдеться в розслідуванні.

"Постає питання: чи можна вважати таку заставу під кредит у 60 мільйонів "Укрексімбанку" надійною? Чи зможе державний банк у разі потреби продати ТРЦ і повернути свої гроші, коли навколо нього стільки суперечок та судів?", - запитують журналістів.

При цьому журналісти доійшли висновку, суть кредиту Брюховецькому, виданого "Укрексімбанком" як раз і полягає в тому, щоб профінансувати цю його покупку. Цей механізм викладений у кредитному договорі обсягом у понад 100 сторінок, який є у розпорядженні "Схем". "У сухому залишку: "Укрексімбанк" видав кредит бізнесмену з Горлівки, щоб той за ці гроші придбав проблемний ТРЦ у однієї із сторін конфлікту – структур з орбіти бізнесмена Адамовського. У спілкуванні зі "Схемами" сам Адамовський написав, що стосунку до "Скаймоллу" на даний момент не має, а хто бенефіціар ТРЦ, знає лише із преси", - йдеться в статті.

"Як таке можливо? Хто і як ухвалив таке рішення у банку, де нібито діють системи суворого внутрішнього і зовнішнього фінансового моніторингу? Де валютні кредити мають перевіряти особливо прискіпливо? Ці питання "Схеми" і намагались поставити під час візиту до голови Правління "Укрексімбанку" Євгена Мецгера", - написали журналісти.

Журналісти також нагадали, що Мецгер – земляк президента з Кривого Рогу, банкір з майже 20-річним стажем. Мецгер пов'язаний з Зеленським через дружину Мецгера Юлію. У липні 2019-го її призначають в наглядову раду іншої державної фінустанови – "Приватбанку" – за президентською квотою. Юлія Мецгер – близька подруга Олени Кравець з "95-го кварталу". Вони публікують спільні світлини в соцмережах.

Також "Укрексімбанк" – один із найбільших кредиторів президентського проєкту "Велике будівництво". У червні позичив "Укравтодору" чергові 5 мільярдів гривень на ремонт доріг. Лише за нинішнього керівництва банку держава профінансувала "Укрексім" на майже 7 мільярдів гривень. А всього за останні 12 років – докапіталізація за рахунок платників податків склала понад 42 мільярди гривень.

Нагадаємо, команда RegioNews розробила набір Telegram-стікерів, в яких висміяла скандальні події в державному "Укрексімбанку". Головними героями набору стікерів стали голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер і директор Департаменту інформаційної політики банку Володимир Пікалов.

Мецгеру не сподобалося одне з питань, яке під час інтерв'ю поставив журналіст "Схем" Кирило Овсяний. Після цього Мецгер дав вказівку схопити оператора "Схем" Олександра Мазуру, відібрати у нього дві камери і видалити весь записаний матеріал.

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