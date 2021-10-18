"Гроші не відмивали": Зеленський розповів, для чого він використовував офшори

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Президент України Володимир Зеленський запевнив, що не займався відмиванням грошей, а саме розслідування Pandora Papers про офшори, які використовував він і його соратники, не містить нічого нового

Як передає RegioNews, про це йдеться в інтерв'ю президента телеканалу ICTV.

"Чесно кажучи, сюжет не дуже, я вам кажу як професіонал. По-перше, нічого нового, це було для мене як дежавю. У 2019 році все те саме кіно я бачив на каналах олігарха Порошенка, який показував, тому що розумів, що проти мене бруду ніякого немає", - зазначив президент.

На думку Зеленського, це свідчить про те, що з 2019 року на нього, як на президента України "товариш Петро, так нічого і не знайшов".

При цьому голова держави не став заперечувати використання офшорів у 2012 році.

"За часів пана Януковича тоді всі структурували свій бізнес, особливо бізнес, пов'язаний зі ЗМІ. Всі канали мали компанії за кордоном, абсолютно всі. Тому що це була можливість, щоб на тебе політика не впливала. У "Кварталу 95" була сатира, всі тиснули, всі хотіли впливати. Податкова ходила до нас якщо не щодня, то щотижня, і для таких речей було… називалося "структурування бізнесу" студії "Квартал 95"", - пояснив він.

За словами Зеленського, ні він, ні жоден з членів "Кварталу 95" не займався відмивання грошей.

"Відмиванням у 2012 році ніяких грошей, і з 2012, і з 2001, і з 2019 не займався ні я, ні жоден член студії "Квартал 95". Ми займалися виключно творчістю", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що проєкт Pandora Papers ідентифікував десяток українців, яким належить елітна нерухомість у Великобританії - об'єктами вони володіють через офшорні компанії.

У розслідуванні зазначають, що під час переходу студії "Квартал 95" на телеканал українського олігарха Ігоря Коломойського, у 2012 році успішний шоумен Володимир Зеленський та його найближче оточення створили мережу офшорних компаній, яка нині володіє елітною нерухомістю у Лондоні на мільйони доларів.

Також повідомлялось, що президент Володимир Зеленський та його близькі соратники могли бути причетними до переказів 40 мільйонів доларів від структур, пов’язаних з олігархом Ігорем Коломойським. Ці кошти могли бути частиною історії з виведенням та відмиванням грошей "ПриватБанку".

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