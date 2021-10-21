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21 октября 2021, 17:27 5

Минфин назвал, в каких отраслях больше всего неработающих кредитов, предоставленных госбанками

21 октября 2021, 17:27 5
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Фото из открытых источников
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По состоянию на первое полугодие 2021 года портфель неработающих кредитов (NPL), предоставленных банками государственного сектора, составляет 295 млрд грн

Об этом сообщило Министерство финансов Украины на своем официальном сайте, передает RegioNews.

Неработающие кредиты – это сомнительные и безнадежные к возврату кредиты. В соответствии с рекомендациями МВФ, кредиты считают недействующими, если уплата основной суммы и процентов по ним просрочены: 1) на три месяца (90 дней) или больше; 2) меньше чем на 90 дней, однако в соответствии с национальными нормами надзора считается, что обслуживание такого кредита является "слабым" или "неудовлетворительным".

Доля таких в секторе госбанков составляет 295 млрд грн и более всего сконцентрирована в оптовой и розничной торговле, в производстве пищевых продуктов, металлургическом производстве и в отраслях, связанных с операциями с недвижимым имуществом.

Для урегулирования вопросов, связанных со снижением объема проблемных кредитов, банки государственного сектора также вели активную претензионно-исковую работу по взысканию задолженности.

По состоянию на 01.07.2021 в судах находилось более 48 тыс. исков банков государственного сектора на сумму 39 млрд грн.

За I полугодие 2021 года было подано более 26 тыс. новых исков в суд на сумму 9 млрд грн, получено 48 тыс. решений судов на сумму более 8 млрд грн, открыто 51 тыс. исполнительных производств почти на 28 млрд грн, - сообщают в министерстве.

Как сообщалось, 8 октября Мецгер набросился на журналистов "Схем" из-за вопроса о кредите "Укрэксимбанка" бизнесмену из "ДНР".

Раньше Нацбанк утвердил требования к банкам указывать полную стоимость кредитов.

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