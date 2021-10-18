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18 жовтня 2021, 20:37

Україна та МВФ попередньо домовилися про новий транш

18 жовтня 2021, 20:37
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з відкритих джерел
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Місія Міжнародного валютного фонду успішно завершила місію в Україні та рекомендуватиме Раді директорів кредитора виділити нашій державі транш у 700 мільйонів доларів

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу МВФ.

"Група місії МВФ і влада України досягли угоди на рівні персоналу про оновлений набір економічних, фінансових і структурних заходів політики, які допоможуть подолати кризу в економіці та охороні здоров'я, викликану COVID-19, при збереженні макроекономічної та фінансової стабільності, зниженні уразливості та усунення основних перешкод для приватних інвестицій", - заявила глава Місії Іванна Владкова-Голлар.

За її словами, завершення місії МВФ в Україні відкриває шлях для розгляду Виконавчою радою МВФ першого огляду угоди "стенд-бай" (SBA) і запиту на продовження програми.

"Завершення першого огляду дозволить виділити 500 мільйонів СПЗ (близько 700 млн доларів)", - додала Владкова-Голлар.

Місія МВФ працювала з 21 вересня по 18 жовтня.

У свою чергу прем’єр-міістр Денис Шмигаль прогнозує, що Рада МВФ затвердить домовленість у листопаді цього року та продовжить термін дії програми до кінця червня 2022 року.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Денис Шмигаль прогнозував, що наприкінці листопада - початку грудня Україна отримає черговий транш МВФ

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