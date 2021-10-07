Нацбанк затвердив вимоги до фінустанов вказувати повну вартість кредитів

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Національний банк затвердив вимоги для фінансових установ, згідно з якими вони зобов'язані розкривати повну вартість кредитів для споживачів на веб-сайтах, в рекламі. Також документ передбачає розкриття інформації про мікрокредити

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Національного банку, передає RegioNews.

Через три місяці усі небанківські фінансові установи, які мають право надавати споживчі кредити, повинні розкривати вичерпну інформацію про послуги на вебсайті в єдиному уніфікованому форматі. Споживачі, зі свого боку, повинні мати змогу завантажити файл із вичерпною інформацією про повну вартість, умови отримання послуги, наслідки порушення договору за кредитом тощо, — йдеться в повідомленні.

На сайтах фінансових установ має бути достатня за обсягом, достовірна інформація про умови кредитів, а саме:

загальна вартість кредиту з усіма комісіями і платежами (зокрема щодо комісій третіх осіб та платежів за супровідні послуги, наприклад, страхової компанії, державного реєстратора, нотаріуса, оцінювача);

реальна річна процентна ставка;

терміни і суми, умови дострокового повернення;

штрафні санкції в разі порушення умов кредитування тощо.

Вебсайти фінансових установ вже через три місяці мають містити чіткий перелік мінімально необхідної споживачеві інформації. Зокрема, повна назва і контактна інформація фінансової установи, відомості про ліцензії на послугу з надання кредитів, істотні характеристики кредиту в стандартизованому форматі, а через шість місяців — також калькулятор для розрахунку загальної вартості кредиту з урахуванням всіх витрат на супровідні послуги та інше.

Під час користування кредитом фінансові установи мають інформувати споживача через обраний за угодою з ним канал для комунікацій.

Реклама кредитів фінансових установ не має вводити споживача в оману. Наприклад, зазначення лише привабливої для споживача процентної ставки на рівні 0% або 0,01% неприпустимо. У рекламі споживчого кредиту має бути відображена реальна річна процентна ставка, максимальна сума і термін кредиту. Ці вимоги не поширюються на іміджеву рекламу фінансових установ, яка не містить умов конкретних кредитних продуктів. Крім того, спосіб викладу інформації в рекламі не має ускладнювати її візуальне сприйняття, тому пропонуються вимоги до шрифтів, кольорів рекламних текстів, його фону і розміщення тощо.

Аналогічні вимоги вже працюють для банків, які надають споживчі кредити.

Як повідомлялося, у НБУ очікують, що інфляція в 2021 році зросте майже до 10%.