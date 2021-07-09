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09 липня 2021, 18:48 295

Нарахування за ЖКП зросли на третину за рік

09 липня 2021, 18:48 295
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Фото з відкритих джерел
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Нарахування за житлово-комунальні послуги у травні, після різкого підвищення тарифів з початку року, сягнули 11,7 млрд грн, що на 34,5% більше у порівнянні з травнем минулого року

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на інформацію Державної служби статистики України.

У травні українці виклали за житлово-комунальні послуги 17,1 млрд грн, продовживши переплачувати нараховані суми і погашати накопичену за попередні місяці заборгованість. Так, за місяць борг за комуналку зменшився на 5,4 млрд грн, або на майже 7,3% — до 68,9 млрд грн.

Загалом на кінець травня 2021 року заборгованість населення зі сплати комуналки становила за:

постачання та розподіл природного газу - 26,0 млрд грн,

постачання теплової енергії та гарячої води – 22,7 млрд грн,

постачання та розподіл електричної енергії – 7,3 млрд грн,

централізоване водопостачання та водовідведення – 6,3 млрд грн,

управління багатоквартирним будинком – 5,4 млрд грн,

надання послуг із вивезення побутових відходів – 1,2 млрд грн.

Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Як повідомлялося, нарахування за ЖКП у квітні збільшилися на 56% порівняно з минулим роком.

Раніше стало відомо, що Кабмін хоче дозволити перераховувати вартість послуг ЖКГ в разі їх неякісного надання.

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