Комунальників Кривого Рогу підозрюють у розкраданні коштів, призначених для закупівлі автотранспорту

Фото: СБУ

Керівника одного з комунальних підприємств Кривого Рогу підозрюють у купівлі для міста автобусів та тролейбусів за ціною майже вдвічі вищою за відпускні ціни заводу-виробника

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Як встановило слідство, громадський транспорт закупило не комунальне підприємство, а фірма-посередник. У такий спосіб комунальники змогли використовувати придбаний міський транспорт на умовах лізингу.

За результатами судово-економічної експертизи, така оборудка завдала міському бюджету збитків на майже 7,3 млн грн.

Під час слідчих дій правоохоронці виявили документацію, яка підтверджує факти протиправної діяльності.

Наразі директору комунального підприємства повідомлено про підозру.

Раніше повідомлялось, що Служба безпеки України викрила схему постачання неякісного електрообладнання для локомотивів поїздів.