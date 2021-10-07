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07 жовтня 2021, 11:19 74

Борг України перевищує 90 млрд доларів - Шмигаль

07 жовтня 2021, 11:19 74
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Фото: з відкритих джерел
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На 7 жовтня 2021 року сукупний державний і гарантований державою борг України перевищує 90 млрд доларів

Про це в ході VII Київського міжнародного економічного форуму (КМЕФ) повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

Сьогодні гарантований державою борг і державний борг України трохи більше ніж 90 млрд дол.", - розповів Шмигаль.

За його словами, в уряду є стратегія по зміні структури державного боргу.

"Ми збільшуємо власні внутрішні запозичення та зменшуємо частку зовнішніх запозичень", - пояснив прем’єр-міністр.

Нагадаємо, Державна аудиторська служба України провела аудит використання коштів Спеціального фонду по боротьбі з коронавірусом у 2020 році та виявила фінансові порушення на 406,8 млн гривень, які призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів на суму 114,4 млн грн.

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