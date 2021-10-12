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12 октября 2021, 15:19 4

Долги украинцев за коммуналку составляют почти 63 млрд грн

12 октября 2021, 15:19 4
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Фото из открытых источников
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По состоянию на конец августа задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг составила 62,9 млрд гривен, хотя за этот месяц года и сократилась на 1,5 млрд грн

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат), передает RegioNews.

По данным статистического ведомства, по состоянию на 31 августа долги украинцев составили:

За поставки и распределение природного газа - 23,3 млрд гривен,

За поставки тепловой энергии и горячей воды - 19,5 млрд гривен,

За централизованное водоснабжение и водоотведение - 6,6 млрд гривен,

За управление многоквартирным домом - 5,5 млрд гривен,

За обращение с бытовыми отходами - 1,2 млрд гривен,

За поставки и распределение электрической энергии - 6,8 млрд гривен.

Как сообщалось, начисления за ЖКУ выросли на треть за год.

Раньше Минюст опроверг информацию об автоматическом списании с банковский карт долгов за ЖКХ или штрафов.

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