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06 липня 2021, 20:24 887

Мін’юст заперечив інформацію про автоматичне списання з банківський карт боргів за ЖКГ чи штрафів

06 липня 2021, 20:24 887
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Фото з відкритих джерел
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Міністерство юстиції заперечило інформацію про те, що борги за житлово-комунальні послуги чи штрафи будуть списуватися автоматично з банківських карт: кошти будуть арештовуватися, але списуватися не будуть

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Мін'юст.

Заборгували за ЖКГ чи не сплатили штраф за перевищення швидкості - кошти на вашому банківському рахунку можуть бути арештовані в автоматизованому режимі. Але при цьому не йдеться про автоматичне списання коштів, - заявили у міністерстві.

Як пояснили у Мін'юсті, спочатку факт несплати штрафу чи заборгованості за ЖКГ має підтвердити суд або інший орган, і тільки потім, якщо боржник не поверне кошти, - його кошти на банківському рахунку може арештувати виконавча служба.

Тобто кошти залишатимуться на рахунку громадянина, але він не зможе ними користуватися.

Усе це можливо тільки у разі відкриття виконавчого провадження, - наголосили у міністерстві, додавши, що громадянин зможе вільно розпоряджатися коштами на своїх інших, не арештованих, рахунках.

Щоб не потрапити у таку ситуацію, в Мін'юсті радять перевіряти наявність боргів на спеціальних платформах:

Єдиний реєстр боржників;

портал Онлайн-будинок юстиції;

електронний сервіс державних послуг "Дія";

Автоматизована система виконавчого провадження (АСВП).

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