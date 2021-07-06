Мін’юст заперечив інформацію про автоматичне списання з банківський карт боргів за ЖКГ чи штрафів
Міністерство юстиції заперечило інформацію про те, що борги за житлово-комунальні послуги чи штрафи будуть списуватися автоматично з банківських карт: кошти будуть арештовуватися, але списуватися не будуть
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Мін'юст.
Заборгували за ЖКГ чи не сплатили штраф за перевищення швидкості - кошти на вашому банківському рахунку можуть бути арештовані в автоматизованому режимі. Але при цьому не йдеться про автоматичне списання коштів, - заявили у міністерстві.
Як пояснили у Мін'юсті, спочатку факт несплати штрафу чи заборгованості за ЖКГ має підтвердити суд або інший орган, і тільки потім, якщо боржник не поверне кошти, - його кошти на банківському рахунку може арештувати виконавча служба.
Тобто кошти залишатимуться на рахунку громадянина, але він не зможе ними користуватися.
Усе це можливо тільки у разі відкриття виконавчого провадження, - наголосили у міністерстві, додавши, що громадянин зможе вільно розпоряджатися коштами на своїх інших, не арештованих, рахунках.
Щоб не потрапити у таку ситуацію, в Мін'юсті радять перевіряти наявність боргів на спеціальних платформах:
Єдиний реєстр боржників;
портал Онлайн-будинок юстиції;
електронний сервіс державних послуг "Дія";
Автоматизована система виконавчого провадження (АСВП).
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